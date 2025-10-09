Λογιστής «μαϊμού» εξαπάτησε 24 άτομα στην Σκιάθο - Έπαιρνε χρήματα για να τους βγάλει δήθεν γρήγορα συντάξεις
Λογιστής «μαϊμού» εξαπάτησε 24 άτομα στην Σκιάθο - Έπαιρνε χρήματα για να τους βγάλει δήθεν γρήγορα συντάξεις

Ο 61χρονος δικάστηκε ερήμην από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου χθες το μεσημέρι και καταδικάστηκε σε 4 χρόνια φυλάκιση και χρηματική ποινή 2.000 ευρώ

Λογιστής «μαϊμού» εξαπάτησε 24 άτομα στην Σκιάθο - Έπαιρνε χρήματα για να τους βγάλει δήθεν γρήγορα συντάξεις
Ως ο «εγκέφαλος» απάτης κρίθηκε 61χρονος από την Αθήνα, ο οποίος παρουσιαζόταν ως λογιστής και «ειδικός» σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα, πείθοντας πολίτες της Σκιάθου ότι μπορούσε, χάρη στις γνωριμίες του στον ΕΦΚΑ και στο υπουργείο, να τους «βγάλει» γρήγορα τις συντάξεις.

Ο 61χρονος δικάστηκε ερήμην από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου χθες το μεσημέρι και καταδικάστηκε σε 4 χρόνια φυλάκιση και χρηματική ποινή 2.000 ευρώ, χωρίς αναστολή και χωρίς η έφεσή του να έχει αναστέλλουσα δύναμη, σύμφωνα με το gegonota.news.

Η υπόθεση είχε 24 μάρτυρες, εκ των οποίων οι 22 κατέθεσαν προς υπεράσπιση της κατηγορίας. Σύμφωνα με τη δικογραφία, από το 2021 μέχρι και το 2022, για περίπου ενάμιση χρόνο, ο κατηγορούμενος αποσπούσε από τα θύματά του χρηματικά ποσά που κυμαίνονταν από 1.500 έως και 10.000 ευρώ, υποσχόμενος ότι θα επισπεύσει τις διαδικασίες συνταξιοδότησής τους επειδή είχε γνωστούς στον ΕΦΚΑ και στο αρμόδιο Υπουργείο.

Οι παθόντες διαπίστωσαν τελικά ότι δεν είχε κατατεθεί καμία αίτηση και όταν άρχισαν να υποψιάζονται την απάτη, ενώθηκαν και κατέθεσαν μήνυση και αγωγή εναντίον του.

Μαζί του καταδικάστηκε και μία 57χρονη που κρίθηκε ένοχη ως συνεργός και καταδικάστηκε σε 2 χρόνια φυλάκιση με αναστολή, καθώς, όπως αποδείχθηκε, μεσολαβούσε και καθησύχαζε τα θύματα ότι η διαδικασία προχωρούσε. Μία τρίτη κατηγορούμενη, αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών.

