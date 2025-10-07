Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του μετρό, είχε διακοπεί λόγω προβλήματος στην ηλεκτροδότηση

Αποκαταστάθηκε η βλάβη που σημειώθηκε νωρίτερα στη γραμμή του μετρό, στο τμήμα από τον σταθμό Αμπελόκηποι προς το κέντρο της Αθήνας, λόγω διακοπής ρεύματος.Η κυκλοφορία είχε διακοπεί προσωρινά στο συγκεκριμένο τμήμα, ενώ τα δρομολόγια προς το Αεροδρόμιο διεξάγονταν κανονικά.