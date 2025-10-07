Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του μετρό, είχε διακοπεί λόγω προβλήματος στην ηλεκτροδότηση
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του μετρό, είχε διακοπεί λόγω προβλήματος στην ηλεκτροδότηση

Συρμός της Γραμμής 3 του Μετρό ακινητοποιήθηκε στους Αμπελόκηπους

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του μετρό, είχε διακοπεί λόγω προβλήματος στην ηλεκτροδότηση
Αποκαταστάθηκε η βλάβη που σημειώθηκε νωρίτερα στη γραμμή του μετρό, στο τμήμα από τον σταθμό Αμπελόκηποι προς το κέντρο της Αθήνας, λόγω διακοπής ρεύματος.

Η κυκλοφορία είχε διακοπεί προσωρινά στο συγκεκριμένο τμήμα, ενώ τα δρομολόγια προς το Αεροδρόμιο διεξάγονταν κανονικά.

