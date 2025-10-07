Δημογλίδου για Φοινικούντα: Δεν έχουμε εικόνα του δράστη τη στιγμή της δολοφονίας, αλλά υπάρχει βασικό πρόσωπο που φαίνεται ότι είδε τι έγινε
Δημογλίδου για Φοινικούντα: Δεν έχουμε εικόνα του δράστη τη στιγμή της δολοφονίας, αλλά υπάρχει βασικό πρόσωπο που φαίνεται ότι είδε τι έγινε
Όπως εξήγησε, οι αστυνομικοί προσπαθούν να εντοπίσουν βίντεο και από την ευρύτερη περιοχή, ωστόσο η προσπάθεια είναι δύσκολη, καθώς στο κάμπινγκ δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας που να έχουν καταγράψει τη σκηνή του εγκλήματος
Νέα στοιχεία για το διπλό έγκλημα που συγκλονίζει τη Μεσσηνία έδωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, επιβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει καμία κάμερα που να έχει καταγράψει τη δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, ενώ απέκλεισε –τουλάχιστον προς το παρόν– το ενδεχόμενο συνεργού.
Μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤnews, η αξιωματικός αποκάλυψε ότι η έρευνα βρίσκεται στα χέρια ειδικού κλιμακίου της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, το οποίο προσπαθεί να εντοπίσει τον δράστη, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο στοιχείο. «Δεν έχουμε εικόνα του δράστη τη στιγμή της δολοφονίας, πέρα από ένα βασικό πρόσωπο το οποίο φαίνεται ότι είδε και άκουσε τη συζήτηση του ενός θύματος με τον δράστη και στη συνέχεια τον τρόπο με τον οποίο αποχώρησε», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Δημογλίδου.
«Δεν υπάρχει στοιχείο για συνεργό»
Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο να υπήρξε συνεργός, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. ξεκαθάρισε: «Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να δείχνει ότι ο δράστης είχε συνεργό. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη πως κάποιος τον περίμενε ή τον μετέφερε μετά την πράξη. Όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι πρόκειται για ένα άτομο που έφτασε, πιθανότατα με δίκυκλο, και αποχώρησε μόνο του από το σημείο».
Ο αυτόπτης μάρτυρας και οι πρώτες περιγραφές
Η αξιωματικός επιβεβαίωσε ότι υπάρχει αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος φέρεται να έχει δει τη στιγμή της δολοφονίας.
«Προσπάθησε και ο ίδιος να απομακρυνθεί για να μην τραυματιστεί από τον δράστη», είπε, προσθέτοντας ότι υπάρχουν και κάποιες μαρτυρίες από άτομα εκτός του κάμπινγκ που είδαν κινήσεις ή την αποχώρηση του δράστη, χωρίς όμως να έχουν ακόμα επιβεβαιωθεί.
Το όπλο του εγκλήματος
Αναφερόμενη στο όπλο, η κ. Δημογλίδου τόνισε ότι ο δράστης πιθανότατα χρησιμοποίησε περίστροφο, καθώς δεν βρέθηκαν κάλυκες στο σημείο. «Έχουμε έξι πυροβολισμούς», διευκρίνισε, επισημαίνοντας ότι τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης θα δείξουν με ποιον ακριβώς τρόπο έχασαν τη ζωή τους τα δύο θύματα.
Το πιθανό κίνητρο
Όπως ανέφερε, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία των ερευνών, ο διάλογος ανάμεσα στον δράστη και τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ φαίνεται να έγινε για να αποσπάσει την προσοχή του θύματος, δίνοντάς του χρόνο να οπλίσει πριν πυροβολήσει.
«Η συζήτηση ήταν προσχηματική – στόχος του ήταν να αιφνιδιάσει», δήλωσε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ.
Η έρευνα για το διπλό φονικό συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, ενώ οι αστυνομικές αρχές παραμένουν προσεκτικές, αποφεύγοντας να προδικάσουν τα επόμενα βήματα μέχρι να συγκεντρωθούν όλα τα εργαστηριακά και ανακριτικά δεδομένα.
