Αγγελόκαστρο Αιτωλοακαρνανίας: Κουκουλόφοροι φίμωσαν και λήστεψαν ηλικιωμένη - Στο νοσοκομείο η 85χρονη
Αγγελόκαστρο Αιτωλοακαρνανίας: Κουκουλόφοροι φίμωσαν και λήστεψαν ηλικιωμένη - Στο νοσοκομείο η 85χρονη

Την απείλησαν για να τους πει που βρίσκονταν χρήματα και κοσμήματα και άρχισαν να την χτυπούν όταν δεν έπαιρναν τις απαντήσεις που ήθελαν

Αγγελόκαστρο Αιτωλοακαρνανίας: Κουκουλόφοροι φίμωσαν και λήστεψαν ηλικιωμένη - Στο νοσοκομείο η 85χρονη
Σκηνές τρόμου έζησε μία 85χρονη στο Αγγελόκαστρο Αιτωλοακαρνανίας, όταν στις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας (6/10) τουλάχιστον δύο κουκουλόφοροι εισέβαλλαν στο σπίτι της και αφού φίμωσαν την ηλικιωμένη, απέσπασαν χρυσαφικά και χρήματα και δραπέτευσαν.

Eιδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του sinidisi.gr, την απείλησαν για να τους πει που βρίσκονταν χρήματα και κοσμήματα και άρχισαν να την χτυπούν όταν δεν έπαιρναν τις απαντήσεις που ήθελαν.

Αφού απέσπασαν χρυσαφικά και ένα μικρό χρηματικό ποσό τράπηκαν σε φυγή, έχοντας όμως προηγουμένως φιμώσει την άτυχη γυναίκα. Μία γειτόνισσα αντιλήφθηκε τι συμβαίνει και ειδοποίησε την Αστυνομία.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου σε σοβαρή κατάσταση. Την προανάκριση για τη ληστεία πραγματοποιεί ο Αστυνομικός Σταθμός Γαβαλούς.

