Η αρχαιολόγος Δέσποινα Κουτσούμπα λέει πως κάλεσε τον Μπισμπίκη να δει τον Ρούτσι - «Δεν ήρθε ούτε για να φανεί, ούτε για να ξεπλυθεί»
Η αρχαιολόγος Δέσποινα Κουτσούμπα λέει πως κάλεσε τον Μπισμπίκη να δει τον Ρούτσι - «Δεν ήρθε ούτε για να φανεί, ούτε για να ξεπλυθεί»
«Δεν ήρθε ούτε για τα "φανεί", ούτε για να "ξεπλυθεί"», λέει η αρχαιολόγος για την επίσκεψη του ηθοποιού στον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα
Συζητήσεις προκάλεσε η επίσκεψη που έκανε ο Βασίλης Μπισμπίκης στον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα και οι δηλώσεις που έκανε μετά από αυτή, σημειώνοντας πως βρέθηκε εκεί επειδή ο ίδιος ο απεργός πείνας κάλεσε τον ίδιο και τη Δέσποινα Βανδή να βρεθούν στο πλευρό του. Ωστόσο το πρωί της Κυριακής, η σύζυγος του Πάνου Ρούτσι, Μιρέλα, εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή και όταν ρωτήθηκε αν κάλεσε η ίδια ή ο σύζυγός της τον Βασίλη Μπισμπίκη στο Σύνταγμα, απάντησε αρνητικά.
Λίγες ώρες μετά, η αρχαιολόγος, Δέσποινα Κουτσούμπα, που βρίσκεται καθημερινά στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, ξεκαθάρισε τι ακριβώς συνέβη με τον Βασίλη Μπισμπίκη, με ανάρτησή της στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram.
«"Βασίλη καλημέρα. Ο Πάνος Ρούτσι μας έχει πει πόσο του αρέσει η Δέσποινα Βανδή. Σκέφτηκα να σας το μεταφέρω μήπως θέλετε να περάσετε από το Σύνταγμα για τον Πάνο και την Μιρέλα".
Τα σωματεία και ο κόσμος του πολιτισμού είμαστε δίπλα στον Πάνο από την πρώτη μέρα. Το τραγούδι συντροφεύει τον κ. Ρούτσι, τον γαληνεύει, όπως μόνο η τέχνη ξέρει να κάνει. Τα παιδιά του Μέχρι Τέλους κάθε βράδυ τον συντροφεύουν με κιθάρα και τραγούδι.
Ο Β. Μπισμπίκης έλαβε αυτό το μήνυμα από μένα την Παρασκευή το πρωί. Επειδή η κ. Βανδή έλειπε στην Θεσσαλονίκη, αμέσως προσφέρθηκε να έρθει μόνος του για να μεταφέρει την αλληλεγγύη και των δύο και να πει στον κ. Ρούτσι ότι μόλις γυρίσει η κ. Βανδή από την Θεσσαλονίκη, θα έρθει να τον δει. Δεν ήρθε ούτε για να "φανεί", ούτε για να "ξεπλυθεί". Μάλιστα, ενημερώσαμε όλους τους δημοσιογράφους που ήταν παρόντες ότι δεν ήθελε να κάνει δηλώσεις, ούτε να τον δείξουν. Όπως ενημερώσαμε ότι οι αλληλέγγυοι στον Πάνο Ρούτσι τους καλέσαμε, όπως και τον Στέλιο Ρόκκο, που ήρθε από τη Λήμνο μόνο γιατί είπε ο κ. Ρούτσι ότι είναι ο αγαπημένος του τραγουδιστής.
Το γιατί έχουμε μια τηλεόραση που όχι μόνο αυτό δεν το σέβεται αλλά ακόμη χειρότερα μιλάνε με τη σύζυγο του για 21η μέρα απεργού πείνας και τη ρωτάνε για τον... Μπισμπίκη, εμένα με ξεπερνάει!
Κάμερα στον απεργό πείνας και στα αιτήματά του παιδιά! Να ικανοποιηθεί το αίτημα της οικογένειας Ρούτσι για εκταφή για ταυτοποίηση και για τοξικολογικές/βιοχημικές εξετάσεις.
Στο βίντεο: Σάββατο βράδυ οι Γιώτα Νέγκα Τάνια Τσανακλίδου Μαρία Παπαγεωργίου τραγουδούν στον Π. Ρούτσι, με αγάπη, σεβασμό και αλληλεγγύη» έγραψε η Δέσποινα Κουτσούμπα.
Ειδήσεις σήμερα:
Πιθανότατα ανήλικος ο δράστης του διπλού φονικού σε κάμπινγκ της Φοινικούντας
«Χειροδίκησε, με έσπρωξε και με έβριζε»: Η Τζίνα Αλιμόνου μιλά για το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας από τον πρώην σύντροφό της
Μόνιμα στην Αθήνα η οικογένεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο - Τα παιδιά του ξεκίνησαν νηπιαγωγείο στο Κολλέγιο Αθηνών
Λίγες ώρες μετά, η αρχαιολόγος, Δέσποινα Κουτσούμπα, που βρίσκεται καθημερινά στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, ξεκαθάρισε τι ακριβώς συνέβη με τον Βασίλη Μπισμπίκη, με ανάρτησή της στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram.
«"Βασίλη καλημέρα. Ο Πάνος Ρούτσι μας έχει πει πόσο του αρέσει η Δέσποινα Βανδή. Σκέφτηκα να σας το μεταφέρω μήπως θέλετε να περάσετε από το Σύνταγμα για τον Πάνο και την Μιρέλα".
Τα σωματεία και ο κόσμος του πολιτισμού είμαστε δίπλα στον Πάνο από την πρώτη μέρα. Το τραγούδι συντροφεύει τον κ. Ρούτσι, τον γαληνεύει, όπως μόνο η τέχνη ξέρει να κάνει. Τα παιδιά του Μέχρι Τέλους κάθε βράδυ τον συντροφεύουν με κιθάρα και τραγούδι.
Ο Β. Μπισμπίκης έλαβε αυτό το μήνυμα από μένα την Παρασκευή το πρωί. Επειδή η κ. Βανδή έλειπε στην Θεσσαλονίκη, αμέσως προσφέρθηκε να έρθει μόνος του για να μεταφέρει την αλληλεγγύη και των δύο και να πει στον κ. Ρούτσι ότι μόλις γυρίσει η κ. Βανδή από την Θεσσαλονίκη, θα έρθει να τον δει. Δεν ήρθε ούτε για να "φανεί", ούτε για να "ξεπλυθεί". Μάλιστα, ενημερώσαμε όλους τους δημοσιογράφους που ήταν παρόντες ότι δεν ήθελε να κάνει δηλώσεις, ούτε να τον δείξουν. Όπως ενημερώσαμε ότι οι αλληλέγγυοι στον Πάνο Ρούτσι τους καλέσαμε, όπως και τον Στέλιο Ρόκκο, που ήρθε από τη Λήμνο μόνο γιατί είπε ο κ. Ρούτσι ότι είναι ο αγαπημένος του τραγουδιστής.
Το γιατί έχουμε μια τηλεόραση που όχι μόνο αυτό δεν το σέβεται αλλά ακόμη χειρότερα μιλάνε με τη σύζυγο του για 21η μέρα απεργού πείνας και τη ρωτάνε για τον... Μπισμπίκη, εμένα με ξεπερνάει!
Κάμερα στον απεργό πείνας και στα αιτήματά του παιδιά! Να ικανοποιηθεί το αίτημα της οικογένειας Ρούτσι για εκταφή για ταυτοποίηση και για τοξικολογικές/βιοχημικές εξετάσεις.
Στο βίντεο: Σάββατο βράδυ οι Γιώτα Νέγκα Τάνια Τσανακλίδου Μαρία Παπαγεωργίου τραγουδούν στον Π. Ρούτσι, με αγάπη, σεβασμό και αλληλεγγύη» έγραψε η Δέσποινα Κουτσούμπα.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ειδήσεις σήμερα:
Πιθανότατα ανήλικος ο δράστης του διπλού φονικού σε κάμπινγκ της Φοινικούντας
«Χειροδίκησε, με έσπρωξε και με έβριζε»: Η Τζίνα Αλιμόνου μιλά για το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας από τον πρώην σύντροφό της
Μόνιμα στην Αθήνα η οικογένεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο - Τα παιδιά του ξεκίνησαν νηπιαγωγείο στο Κολλέγιο Αθηνών
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα