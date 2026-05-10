Ανήλικος στα Ιωάννινα «πείραξε» την ψηφιακή του ταυτότητα για να καταναλώσει αλκοόλ
ΕΛΛΑΔΑ
Ιωάννινα Αλκοόλ ταυτότητα

Ανήλικος στα Ιωάννινα «πείραξε» την ψηφιακή του ταυτότητα για να καταναλώσει αλκοόλ

Συνελήφθη και ο πατέρας του

Ανήλικος στα Ιωάννινα «πείραξε» την ψηφιακή του ταυτότητα για να καταναλώσει αλκοόλ
1 ΣΧΟΛΙΟ
Μια ιδιαίτερη περίπτωση πλαστογραφίας με τη χρήση τεχνολογίας αποκάλυψαν οι έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. στα Ιωάννινα, φέρνοντας στο φως τις νέες μεθόδους που επιστρατεύουν ανήλικοι για να παρακάμψουν τη νομοθεσία περί κατανάλωσης αλκοόλ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, την Κυριακή 10 Μαΐου λίγο μετά τα μεσάνυχτα, κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία, πραγματοποίησε αιφνιδιαστικό έλεγχο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην πόλη. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, εντοπίστηκε ένας ανήλικος να καταναλώνει αλκοόλ.

Από την έρευνα των αρχών προέκυψε ότι ο νεαρός είχε καταφέρει να εξαπατήσει τους υπεύθυνους του καταστήματος χρησιμοποιώντας την τεχνολογία. Συγκεκριμένα, επέδειξε τα στοιχεία της ταυτότητάς του μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, έχοντας όμως προηγουμένως παραποιήσει το έτος γέννησής του. Με αυτή την ψηφιακή πλαστογραφία, εμφανιζόταν ως ενήλικας, αποκτώντας ελεύθερη πρόσβαση σε αλκοολούχα ποτά.

Η υπόθεση δεν σταμάτησε στον ανήλικο, καθώς οι αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη του πατέρα του, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Ο ανήλικος κατηγορείται για το αδίκημα της πλαστογραφίας ενώ ο γονέας του αντιμετωπίζει τις προβλεπόμενες κυρώσεις για την πλημμελή φύλαξη του παιδιού του.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε από την Αστυνομική Διεύθυνση Ιωαννίνων αναμένεται να υποβληθεί άμεσα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Επιβράβευση της καινοτομίας: Το αναγκαίο θεμέλιο για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας με επίκεντρο τον ασθενή

Επιβράβευση της καινοτομίας: Το αναγκαίο θεμέλιο για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας με επίκεντρο τον ασθενή

Η φαρμακευτική καινοτομία δεν αποτελεί επιλογή πολιτικής, αποτελεί δικαίωμα των ασθενών και βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα κάθε σύγχρονου συστήματος υγείας. Και σήμερα, στην Ελλάδα, αυτό το δικαίωμα δοκιμάζεται στην πράξη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης