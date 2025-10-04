Έβρος: Αναζητούν τον αποδέκτη του οπλισμού που μετέφεραν οι Τούρκοι
Έβρος: Αναζητούν τον αποδέκτη του οπλισμού που μετέφεραν οι Τούρκοι

Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. είχαν εδώ και καιρό την πληροφορία πως πρόκειται να «περάσει» από την Ελλάδα ένα μεγάλο φορτίο όπλων και ανέμεναν την κατάλληλη στιγμή ώστε να συλλάβουν τους διακινητές

Τις σκιώδεις γωνίες της υπόθεσης των Τούρκων που συνελήφθησαν στον Έβροςμε 147 πιστόλια και 190 γεμιστήρες προσπαθούν να φωτίσουν οι αστυνομικοί σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τον τελικό αποδέκτη του οπλισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. είχαν εδώ και καιρό την πληροφορία πως πρόκειται να «περάσει» από τη χώρα μας ένα μεγάλο φορτίο όπλων και ανέμεναν την κατάλληλη στιγμή ώστε να συλλάβουν τους διακινητές.

Έτσι και έγινε. Έστησαν ενέδρα και κατάφεραν να περάσουν χειροπέδες σε 13 υπηκόους Τουρκίας και συγκεκριμένα σε επτά άνδρες και έξι γυναίκες (ανάμεσά τους βρίσκεται ένα κορίτσι 14 ετών καθώς και δύο μωρά).

Από τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής από τους αστυνομικούς, προκύπτει πως το πιθανότερο είναι τα όπλα να κατέληγαν σε μέλη τουρκικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.

Την ίδια ώρα, οι ερευνητές προσπαθούν να αποσαφηνίσουν το αν και πόσοι από τους συλληφθέντες γνώριζαν για τη μεταφορά του πολεμικού εξοπλισμού. Μέχρι στιγμής άπαντες αρνούνται τις κατηγορίες υποστηρίζοντας πως δεν γνώριζαν τίποτα. Πάντως, οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο πράγματι κάποιοι εξ΄αυτών να μην γνώριζαν το παραμικρό και να χρησιμοποιήθηκαν ως «βιτρίνα» για τη μεταφορά του φορτίου.


Ακόμα η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.


