Ολοκληρώθηκε μετά από μια εβδομάδα η εθνική άσκηση «Παρμενίων» - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η άσκηση που σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε υπό τη διεύθυνση του ΓΕΕΘΑ, συνέβαλε στην εξάσκηση του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων σε αντικείμενα σχεδίασης, συντονισμού και διεξαγωγής Διακλαδικών Επιχειρήσεων
Ολοκληρώθηκε σήμερα Παρασκευή η Εθνική Διακλαδική Άσκηση μεγάλης κλίμακας «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ – 25», η οποία διεξήχθη σε ολόκληρη την Περιοχή Ευθύνης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ από την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, με την καθολική συμμετοχή μέσων και προσωπικού των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ).
Η άσκηση που σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε υπό τη διεύθυνση του ΓΕΕΘΑ είχε ως σκοπό την εξέταση και δοκιμή της επιχειρησιακής σχεδίασης και συνέβαλε στην εξάσκηση του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων σε αντικείμενα σχεδίασης, συντονισμού και διεξαγωγής Διακλαδικών Επιχειρήσεων.
Παράλληλα επιδιώχθηκε η διαλειτουργικότητα και με τους εμπλεκόμενους φορείς των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πολιτικού τομέα, στο πλαίσιο δοκιμής και αξιολόγησης του Συστήματος Συναγερμού Παλλαϊκής Άμυνας – Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης του ΓΕΕΘΑ (ΣΣ/ΠΑΜ-ΠΣΕΑ/ΓΕΕΘΑ) και της επιχειρησιακής σχεδίασης ΠΑΜ – ΠΣΕΑ.
Η όλη δραστηριότητα αποτέλεσε τη βάση για την εξάσκηση στις διαδικασίες του Συστήματος Χειρισμού Κρίσεων (ΣΧΚ) και τον συγχρονισμό διεξαγωγής επιχειρήσεων μεταξύ όλων των ασκούμενων Μειζόνων Διοικήσεων, στο πλαίσιο της Νέας Δομής Δυνάμεων των ΕΔ.
