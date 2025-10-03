Νεκρός 26χρονος από τη Βουλγαρία σε τροχαίο στην Κρήτη - Το αυτοκίνητό του βγήκε εκτός δρόμου
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Δυστύχημα Κρήτη θανατηφόρο τροχαίο Βούλγαρος

Νεκρός 26χρονος από τη Βουλγαρία σε τροχαίο στην Κρήτη - Το αυτοκίνητό του βγήκε εκτός δρόμου

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο 6ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ηρακλείου - Αγίας Γαλήνης

Νεκρός 26χρονος από τη Βουλγαρία σε τροχαίο στην Κρήτη - Το αυτοκίνητό του βγήκε εκτός δρόμου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 26χρονο με καταγωγή από τη Βουλγαρία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Κρήτη.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 5 το πρωί στο 6ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ηρακλείου - Αγίας Γαλήνης

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο με οδηγό τον 26χρονο ανατράπηκε στην αριστερή πλευρά του δρόμου, με αποτέλεσμα ο νεαρός να τραυματιστεί θανάσιμα.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο στο οποίο μεταφέρθηκε, ο 26χρονος υπέκυψε στα τραύματά του δύο ώρες αργότερα.

Μαζί του στο αυτοκίνητο ήταν η 25χρονη φίλη του επίσης βουλγαρικής καταγωγής, η οποία τραυματίστηκε.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, ο 26χρονος δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας

Ειδήσεις σήμερα:

Εκπαιδευτικός μήνυσε διανομέα για επεισόδιο στον δρόμο: Την έβρισε και την έφτυσε μπροστά στο παιδί της

Sold out το παραλιακό μέτωπο της Αττικής: 17.000 ενδιαφερόμενοι από 110 χώρες για αγορά ακινήτου στο Ελληνικό

Δείτε βίντεο: Η στιγμή που μεθυσμένη Βρετανίδα επιβάτις ουρλιάζει σε πτήση προς την Αίγυπτο - Ο πιλότος εξαναγκάστηκε σε προσγείωση στην Κρήτη
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ανακαλύπτοντας τη μαγεία της ζυθοποίησης από κοντά

Ανακαλύπτοντας τη μαγεία της ζυθοποίησης από κοντά

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης. 

Το πρόγραμμα επιβράβευσης της Nova εμπλουτίζεται για να απολαμβάνεις ακόμη περισσότερα!

Το πρόγραμμα της Nova, σε συνεργασία με την πρωτοποριακή εφαρμογή padu, εμπλουτίζεται συνεχώς, με περισσότερα brands και ολοένα και περισσότερα exclusive deals, σε περισσότερα από 1.000 σημεία εξαργύρωσης σε όλη την Ελλάδα!

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία που ανοίγει δρόμο στη βιοτεχνολογία

Η επένδυση της DEMO στον Άγιο Στέφανο Αττικής για την ανάπτυξη θερμοκοιτίδας βιοπαραγωγής φαρμάκων ενισχύει την εγχώρια βιομηχανία, στηρίζει ασθενείς και επιστήμονες και αναδεικνύει την Ελλάδα σε περιφερειακό κόμβο βιοτεχνολογίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης