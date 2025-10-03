Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης.
Νεκρός 26χρονος από τη Βουλγαρία σε τροχαίο στην Κρήτη - Το αυτοκίνητό του βγήκε εκτός δρόμου
Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο 6ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ηρακλείου - Αγίας Γαλήνης
Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 26χρονο με καταγωγή από τη Βουλγαρία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Κρήτη.
Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 5 το πρωί στο 6ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ηρακλείου - Αγίας Γαλήνης
Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο με οδηγό τον 26χρονο ανατράπηκε στην αριστερή πλευρά του δρόμου, με αποτέλεσμα ο νεαρός να τραυματιστεί θανάσιμα.
Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο στο οποίο μεταφέρθηκε, ο 26χρονος υπέκυψε στα τραύματά του δύο ώρες αργότερα.
Μαζί του στο αυτοκίνητο ήταν η 25χρονη φίλη του επίσης βουλγαρικής καταγωγής, η οποία τραυματίστηκε.
Όπως αναφέρει το cretalive.gr, ο 26χρονος δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας
