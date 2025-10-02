Οι πέντε περιοχές που θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες, πότε αλλάζει ο καιρός στην Αττική

Όπως δείχνουν καρέ από το σημείο, ο άνδρας αμέσως μετά βρισκόταν στο οδόστρωμα, ενώ ο κορμός του δέντρου έπεσε πάνω σε ΙΧ, με αποτέλεσμα να ανακοπεί η περαιτέρω πτώση του.



Στα ανατολικά η κακοκαιρία

ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται την Παρασκευή:





Από την αρχή της ημέρας μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων.

Λόγω των καιρικών φαινομένων, ο δήμος Ρόδου ανακοίνωσε πως αύριο θα είναι

. Στο μεταξύ, κλειστά θα είναι και τα σχολεία στη Ζάκυνθο.

Η κακοκαιρία θα μετατοπιστεί προς τα ανατολικά τμήματα της χώρας επηρεάζοντας τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ,Με απόφαση του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη, αύριο Παρασκευή 3 Οκτωβρίου δεν θα λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων στο νησί. Η απόφαση ελήφθη κατόπιν του Έκτακτου Δελτίου Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, το οποίο προβλέπει έντονη επιδείνωση του καιρού στα Δωδεκάνησα από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.Η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αναφέρει ότι η κορύφωση των καιρικών φαινομένων συμπίπτει με τις ώρες μετακίνησης μαθητών και εκπαιδευτικών προς τα σχολεία. Για τον λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητη η προληπτική απόφαση αναστολής λειτουργίας, με προτεραιότητα την ασφάλεια όλων.Ο Δήμος Ζακύνθου ενημερώνει τους πολίτες ότι, με απόφαση του Δημάρχου Ζακύνθου Γιωργος Στασινοπουλος μετα από συσκεψη με την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025 θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί του νησιού.Η απόφαση ελήφθη για προληπτικούς λόγους, λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει την περιοχή αύριο το πρωι, με έντονα φαινόμενα όπως βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ.Ο Δήμος Ζακύνθου καλεί τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, να περιορίσουν στις απολύτως αναγκαίες τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.