Οι πέντε περιοχές που θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες, πότε αλλάζει ο καιρός στην Αττική
Οι πέντε περιοχές που θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες, πότε αλλάζει ο καιρός στην Αττική
Οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν προβλήματα στο Αιτωλικό, ενώ δέντρο στο κέντρο της Αθήνας ξεριζώθηκε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί περαστικός - Έπεσαν τα πρώτα χιόνια σε Όλυμπο και Καϊμάκτσαλαν - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν την αύριο Παρασκευή
Σε κλοιό κακοκαιρίας βρίσκεται η χώρα από χθες (01/10_. Βροχές, καταιγίδες αλλά και τοπικές χαλαζοπτώσεις συνθέτουν το σκηνικό του καιρού ενώ δεν έλειψαν και τα προβλήματα.
Σε περιοχές της Αττικής έβρεχε για αρκετές ώρες ενώ από αργά το απόγευμα η κακοκαιρία φαίνεται να υποχωρεί σύμφωνα με την Χριστίνα Ρίγου. Η μετεωρολόγος προβλέπει πρόσκαιρες καταιγίδες στα κεντρικά και νότια του νομού με τα φαινόμενα σταδιακά να εξασθενούν.
Μέσα στις επόμενες ώρες ο άστατος καιρός συνεχιστεί με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Μακεδονία, την Θεσσαλία, τη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Ανατολική Στερεά, όπως αναφέρει η μετεωρολόγος.
Στον παρακάτω χάρτη του Meteo παρουσιάζεται ο υετός που αναμένεται το απόγευμα της Πέμπτης:
Στο Αιτωλικό αρκετοί δρόμοι πλημμύρισαν ενώ τα νερά μπήκαν και σε σπίτια. Νωρίτερα οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν ηλικιωμένες γυναίκες από το σπίτι τους, στην ανατολική πλευρά του Αιτωλικού, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Στο μεταξύ, άντληση υδάτων από υπόγειους χώρους στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας πραγματοποίησε η Πυροσβεστική, μετά την έντονη βροχόπτωση.
Στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Εμμανουήλ Μπενάκη, ένα δέντρο ξεριζώθηκε εν μέσω βροχής, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό περαστικού.
Όπως δείχνουν καρέ από το σημείο, ο άνδρας αμέσως μετά βρισκόταν στο οδόστρωμα, ενώ ο κορμός του δέντρου έπεσε πάνω σε ΙΧ, με αποτέλεσμα να ανακοπεί η περαιτέρω πτώση του. Ο περαστικός τραυματίστηκε σοβαρά και στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ να τον παραλάβει.
Σύμφωνα με την Χριστίνα Ρίγου, μεγάλη είναι και η θερμοκρασιακή διαφορά σήμερα μεταξύ βορρά και νότου καθώς το μεσημέρι στη Φλώρινα είχε 7 βαθμούς και στο Ηράκλειο Κρήτης 28 βαθμούς Κελσίου.
Εντωμεταξύ, έπεσαν τα πρώτα χιόνια για φέτος στον Όλυμπο και στο Καϊμακτσαλάν μετά την απότομη αλλαγή του σκηνικού του καιρού τις τελευταίες ημέρες και τη ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας.
Στον παρακάτω χάρτη του Meteo παρουσιάζεται ο υετός που αναμένεται το απόγευμα της Πέμπτης:
Πλημμύρες στο Αιτωλικό
Δέντρο ξεριζώθηκε και τραυμάτισε περαστικό στην Αθήνα
Τα πρώτα χιόνια
Η κακοκαιρία θα μετατοπιστεί προς τα ανατολικά τμήματα της χώρας επηρεάζοντας τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται την Παρασκευή:
Στα ανατολικά η κακοκαιρία
- Από την αρχή της ημέρας μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα
- Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου
- Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων.
Στους χάρτες που ακολουθούν παρουσιάζεται ο υετός που αναμένεται τις πρώτες ώρες της Παρασκευής 3/10 και το πρωί της Παρασκευής:
Λόγω των καιρικών φαινομένων, ο δήμος Ρόδου ανακοίνωσε πως αύριο θα είναι κλειστά τα σχολεία στο νησί. Στο μεταξύ, κλειστά θα είναι και τα σχολεία στη Ζάκυνθο.
Η ανακοίνωση του Δήμου Ρόδου για τα κλειστά σχολεία:
Με απόφαση του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη, αύριο Παρασκευή 3 Οκτωβρίου δεν θα λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων στο νησί. Η απόφαση ελήφθη κατόπιν του Έκτακτου Δελτίου Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, το οποίο προβλέπει έντονη επιδείνωση του καιρού στα Δωδεκάνησα από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.
Η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αναφέρει ότι η κορύφωση των καιρικών φαινομένων συμπίπτει με τις ώρες μετακίνησης μαθητών και εκπαιδευτικών προς τα σχολεία. Για τον λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητη η προληπτική απόφαση αναστολής λειτουργίας, με προτεραιότητα την ασφάλεια όλων.
Η ανακοίνωση του Δήμου Ζακύνθου για τα κλειστά σχολεία:
Ο Δήμος Ζακύνθου ενημερώνει τους πολίτες ότι, με απόφαση του Δημάρχου Ζακύνθου Γιωργος Στασινοπουλος μετα από συσκεψη με την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025 θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί του νησιού.
Η απόφαση ελήφθη για προληπτικούς λόγους, λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει την περιοχή αύριο το πρωι, με έντονα φαινόμενα όπως βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ.
Ο Δήμος Ζακύνθου καλεί τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, να περιορίσουν στις απολύτως αναγκαίες τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.
Live η πορεία της κακοκαιρίας:
