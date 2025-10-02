Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Κάτω Αχαΐα: Συνελήφθη μαθητής με σουγιά μέσα σε σχολείο - Χειροπέδες και στον 18χρονο που του τον έδωσε
Συνελήφθη και ο πατέρας του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του
Στη σύλληψη δύο μαθητών, ηλικίας 15 και 18 ετών, για οπλοκατοχή προχώρησε το μεσημέρι της Τετάρτης (1/10) σε Λύκειο στην Κάτω Αχαΐα η Αστυνομία.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, η Αστυνομία έλεγξε τους δύο μαθητές και στην κατοχή του 15χρονου βρέθηκε ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι - σουγιάς, ενώ από τη προανάκριση πρόεκυψε ότι το όπλο ανήκε στον 18χρονο μαθητή και το έδωσε στον 15χρονο.
Παράλληλα, συνελήφθη και ο πατέρας του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των συλληφθέντων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.
