Κάτω Αχαΐα: Συνελήφθη μαθητής με σουγιά μέσα σε σχολείο - Χειροπέδες και στον 18χρονο που του τον έδωσε
Σουγιάς Μαχαίρι Σχολείο Λύκειο Σύλληψη Μαθητές όπλο Κάτω Αχαΐα

Κάτω Αχαΐα: Συνελήφθη μαθητής με σουγιά μέσα σε σχολείο - Χειροπέδες και στον 18χρονο που του τον έδωσε

Συνελήφθη και ο πατέρας του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του

Κάτω Αχαΐα: Συνελήφθη μαθητής με σουγιά μέσα σε σχολείο - Χειροπέδες και στον 18χρονο που του τον έδωσε
Στη σύλληψη δύο μαθητών, ηλικίας 15 και 18 ετών, για οπλοκατοχή προχώρησε το μεσημέρι της Τετάρτης (1/10) σε Λύκειο στην Κάτω Αχαΐα η Αστυνομία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, η Αστυνομία έλεγξε τους δύο μαθητές και στην κατοχή του 15χρονου βρέθηκε ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι - σουγιάς, ενώ από τη προανάκριση πρόεκυψε ότι το όπλο ανήκε στον 18χρονο μαθητή και το έδωσε στον 15χρονο.

Παράλληλα, συνελήφθη και ο πατέρας του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των συλληφθέντων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

