Αυτή την Κυριακή με το Πρώτο Θέμα

Η νέα γενιά του best seller SUV της Audi φέρνει τις σύγχρονες αισθητικές τάσεις και τεχνολογικές κατακτήσεις της γερμανικής εταιρείας στην πιο εμπορική κατηγορία.Οδηγούμε τo πρώτο κεντρομήχανο υβριδικό supercar της βρετανικής εταιρείας που ρίχνει το γάντι σε Ferrari και McLaren.Η Xpeng κάνει μια ηχηρή δήλωση των στόχων της ευρωπαϊκής πορείας της με δύο αμιγώς ηλεκτρικά SUV που εστιάζουν στην τεχνολογική καινοτομία.Αναμέτρηση δύο προσιτών mainstream οικογενειακών SUV με αποδοτική υβριδική τεχνολογία.LYNK & CO 02MINI JOHN COOPER WORKSHYUNDAI SANTA FEKIA EV9 vs PEUGEOT E-5008 vs VOLVO EX90 vs VW ID. BUZZCAR! Με τις πιο έγκυρες ελληνικές και ξένες υπογραφές!Η αισιοδοξία, η προσδοκία ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα, δεν είναι απλώς μια άποψη. Είναι τρόπος ζωής και αντίληψης του κόσμου. Ακόμη και όταν μια θύελλα από συμφορές φαίνεται πως πλήττει αλύπητα ορισμένους ανθρώπους, είναι βέβαιο ότι ήδη κινούνται προς το φως στην άκρη του τούνελ.Για τον Αλίν Κολμόν, τον πρωταγωνιστή του βιβλίου, η ζωή δεν διαφέρει πολύ από ένα δελτίο «ακραίων καιρικών φαινομένων»: Δεν πάνε πολλά χρόνια που έχασε την πολυαγαπημένη σύζυγό του. Ο αιφνίδιος θάνατός της, άφησε τον Κολμόν μόνο, να μεγαλώνει την κόρη τους -η οποία όμως και αυτή παραμορφώθηκε ύστερα από ένα φρικτό δυστύχημα. Όσο για τον πατέρα του ήρωα, πάσχει από Αλτσχάιμερ.Ο Αλίν Κολμόν είναι πια πενηντάρης, άρα όχι ακριβώς στην πρώτη του νιότη, είναι όμως αναγκασμένος να δίνει καθημερινά μια άνιση μάχη -και σε πολλά μέτωπα ταυτόχρονα. Ακόμη και το επάγγελμά του -αποτελεί πηγή ανασφάλειας. Στην τέλεια καταιγίδα που βρίσκεται στη φάση της κλιμάκωσής της, ο Αλίν Κολμόν πιστεύει πως τίποτα δεν μπορεί να πάει χειρότερα. Αυτό όμως αποδεικνύεται ένας ευσεβής πόθος, διότι στον ήδη περίπλοκο και δύσκολο βίο του, θα προστεθεί ακόμη ένα πρόβλημα, με τη μορφή ενός άστεγου. Πρόκειται για τον Ντανιέλ Τεσαντιέ, έναν άνθρωπο που παρασιτεί συνειδητά και επιβιώνει ζητιανεύοντας -ή ακόμη και ληστεύοντας ανύποπτους πολίτες. Οι τροχιές των δύο αυτών προσώπων, του Αλίν Κολμόν και του Ντανιέλ Τεσαντιέ, όχι μόνο θα διασταυρωθούν αλλά και θα μπλεχτούν μεταξύ τους, δημιουργώντας έναν ιστό από απροσδόκητα επεισόδια, άλλοτε κωμικοτραγικά και άλλοτε απλώς τραγικά.Ο Τιερύ Ζονκέ, ένας από τους πιο ταλαντούχους σύγχρονους Γάλλους λογοτέχνες, τοποθετεί τη δράση του βιβλίου του στη χρονική περίοδο ενός καυτού καλοκαιριού. Είναι, λοιπόν, 2003 και η Γαλλία πλήττεται από ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα που απειλεί να εξαντλήσει κάθε απόθεμα υπομονής και αντοχής των ανθρώπων. Μέσα σε αυτό το καμίνι, η μοίρα των δύο πρωταγωνιστών της ιστορίας συσσωματώνεται σε ένα κοινό πεπρωμένο, σαν δύο μέταλλα που λιώνουν εξαιτίας της υπερβολικής θερμότητας και γίνονται ένα. Με ευαισθησία αλλά και σαρκασμό, με μοναδική οξυδέρκεια αλλά και κυνισμό, ο Τιερύ Ζονκέ δημιουργεί ένα σύγχρονο κοινωνικό αφήγημα. Ένα καθηλωτικά ρεαλιστικό βιβλίο, γεμάτο συγκίνηση αλλά και ανατροπές.