Αυτή την Κυριακή με το Πρώτο Θέμα
Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν το "Θέμα" με τις προσφορές (4,25€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν:
1. Την εφημερίδα
2. Το Car, το καλύτερο περιοδικό αυτοκινήτου
Αυτό είναι το CAR, το καλύτερο περιοδικό αυτοκινήτου,
…που είναι στην κορυφή και της Ελληνικής αγοράς,
… που οδηγεί τις εξελίξεις στο αυτοκίνητο,
… που διαβάζεται από εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο,
… που δοκιμάζει, συγκρίνει αναλύει και σας παρουσιάζει χωρίς φόβο και με άποψη τα αυτοκίνητα,
… που σας ενημερώνει για ό,τι πρέπει να ξέρετε για το αυτοκίνητο με την ανεπηρέαστη γνώμη του, τη βαθιά αυτοκινητιστική του κουλτούρα και τις δυνατότερες ελληνικές και ξένες υπογραφές.
Το CAR βάζει στο επίκεντρο τον αναγνώστη. Μιλάει εκ μέρους του…
Γιατί το CAR μπορεί!
Διαβάστε στο Car, που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ:
• Cover Story
RENAULT RAFALE
Η Renault μπαίνει στο παιχνίδι των premium SUV αξιοποιώντας εύστοχα τη γαλλική φινέτσα και την προηγμένη υβριδική τεχνολογία.
• PORSCHE CAYENNE
Ολα τα μυστικά της νέας Cayenne που αλλάζει σελίδα και αποκτά ηλεκτρική ταυτότητα.
• NISSAN MICRA
Το supermini της Nissan ανοίγει την πόρτα της ηλεκτροκίνησης και χαράσσει την πορεία για την αναγέννηση της ιαπωνικής εταιρείας
• AUDI Q3
3. Tο σπουδαίο μυθιστόρημα του Τιερύ Ζονκέ «Ο γέρος μου»
Η αισιοδοξία, η προσδοκία ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα, δεν είναι απλώς μια άποψη. Είναι τρόπος ζωής και αντίληψης του κόσμου. Ακόμη και όταν μια θύελλα από συμφορές φαίνεται πως πλήττει αλύπητα ορισμένους ανθρώπους, είναι βέβαιο ότι ήδη κινούνται προς το φως στην άκρη του τούνελ.
Για τον Αλίν Κολμόν, τον πρωταγωνιστή του βιβλίου, η ζωή δεν διαφέρει πολύ από ένα δελτίο «ακραίων καιρικών φαινομένων»: Δεν πάνε πολλά χρόνια που έχασε την πολυαγαπημένη σύζυγό του. Ο αιφνίδιος θάνατός της, άφησε τον Κολμόν μόνο, να μεγαλώνει την κόρη τους -η οποία όμως και αυτή παραμορφώθηκε ύστερα από ένα φρικτό δυστύχημα. Όσο για τον πατέρα του ήρωα, πάσχει από Αλτσχάιμερ.
Ο Αλίν Κολμόν είναι πια πενηντάρης, άρα όχι ακριβώς στην πρώτη του νιότη, είναι όμως αναγκασμένος να δίνει καθημερινά μια άνιση μάχη -και σε πολλά μέτωπα ταυτόχρονα. Ακόμη και το επάγγελμά του -αποτελεί πηγή ανασφάλειας. Στην τέλεια καταιγίδα που βρίσκεται στη φάση της κλιμάκωσής της, ο Αλίν Κολμόν πιστεύει πως τίποτα δεν μπορεί να πάει χειρότερα. Αυτό όμως αποδεικνύεται ένας ευσεβής πόθος, διότι στον ήδη περίπλοκο και δύσκολο βίο του, θα προστεθεί ακόμη ένα πρόβλημα, με τη μορφή ενός άστεγου. Πρόκειται για τον Ντανιέλ Τεσαντιέ, έναν άνθρωπο που παρασιτεί συνειδητά και επιβιώνει ζητιανεύοντας -ή ακόμη και ληστεύοντας ανύποπτους πολίτες. Οι τροχιές των δύο αυτών προσώπων, του Αλίν Κολμόν και του Ντανιέλ Τεσαντιέ, όχι μόνο θα διασταυρωθούν αλλά και θα μπλεχτούν μεταξύ τους, δημιουργώντας έναν ιστό από απροσδόκητα επεισόδια, άλλοτε κωμικοτραγικά και άλλοτε απλώς τραγικά.
Ο Τιερύ Ζονκέ, ένας από τους πιο ταλαντούχους σύγχρονους Γάλλους λογοτέχνες, τοποθετεί τη δράση του βιβλίου του στη χρονική περίοδο ενός καυτού καλοκαιριού. Είναι, λοιπόν, 2003 και η Γαλλία πλήττεται από ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα που απειλεί να εξαντλήσει κάθε απόθεμα υπομονής και αντοχής των ανθρώπων. Μέσα σε αυτό το καμίνι, η μοίρα των δύο πρωταγωνιστών της ιστορίας συσσωματώνεται σε ένα κοινό πεπρωμένο, σαν δύο μέταλλα που λιώνουν εξαιτίας της υπερβολικής θερμότητας και γίνονται ένα. Με ευαισθησία αλλά και σαρκασμό, με μοναδική οξυδέρκεια αλλά και κυνισμό, ο Τιερύ Ζονκέ δημιουργεί ένα σύγχρονο κοινωνικό αφήγημα. Ένα καθηλωτικά ρεαλιστικό βιβλίο, γεμάτο συγκίνηση αλλά και ανατροπές.
3. Το εβδομαδιαίο περιοδικό «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ», με 32 σελίδες με πρωτότυπα και αδημοσίευτα σταυρόλεξα και sudoku
Και αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ -στην απλή έκδοση των 2 ευρώ- ένα περιοδικό 32 σελίδων για τον ελεύθερό σας χρόνο.
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ, ένα περιοδικό με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ και SUDOKU έξυπνα, εύκολα, μέτρια, δύσκολα, πολύ δύσκολα, κανονικά, σκανδιναβικά, αμερικανικά, τριφασικά, από τους καλύτερους επαγγελματίες δημιουργούς, για να γυμνάζετε το μυαλό σας.
