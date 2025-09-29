Προσφυγή κατοίκων στο ΣτΕ για το Ελληνικό
Προσφυγή κατοίκων στο ΣτΕ για το Ελληνικό
Τι υποστηρίζουν στην προσφυγή τους οι κάτοικοι
Έντεκα κάτοικοι της Γλυφάδας και του Ελληνικού, όπως και ο «Εξωραϊστικός Πολιτιστικός, Αθλητικός Σύλλογος Κατοίκων Κάτω Ελληνικού» προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ζητούν να κηρυχθεί αντισυνταγματικό και παράνομο το νομοθετικό πλαίσιο και οι οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν για την ανέγερση του ουρανοξύστη Marina Tower και των άλλων εγκαταστάσεων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά.
Εκεί πρόκειται να αναγερθεί ουρανοξύστης, ξενοδοχείο 5 αστέρων, καζίνο, εκθεσιακό κέντρο και συνεδριακός χώρος, χώρος ψυχαγωγίας/άθλησης και συνάθροισης κοινού, χώροι εστίασης, καταστήματα, χώροι στάθμευσης, κ.λπ.
Όλοι στρέφονται κατά του υφυπουργού Περιβάλλοντος, του Προεδρικού Διατάγματος 28-2-2018 - Α.Α.Π/ 35 την έγκριση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά, κατά μιας σειράς οικοδομικών αδειών, κ.λπ.
Οι προσφεύγοντες είναι κάτοικοι και ιδιοκτήτες διαμερισμάτων στους Δήμους Γλυφάδας και Ελληνικού και υποστηρίζουν ότι υφίστανται άμεσα τις ολέθριες συνέπειες του όλου έργου και ειδικά την αποκοπή τους από το παραλιακό μέτωπο, με σειρά υψηλών κτηρίων και συγκροτημάτων, κορωνίς των οποίων είναι ο Πύργος.
Όπως επισημαίνουν πρόκειται να κατασκευαστεί ουρανοξύστης, κ.λπ., κατά παράβαση των επιτρεπόμενων όρων δομήσεως για το σύνολο του Μητροπολιτικού Πόλου, «με εκτεταμένες και θηριώδεις παρεκκλίσεις, που δεν προβλέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο, ένα μέγα - κτίριο δυο υπογείων, 44 (43 + 1 δώμα) ορόφων συνολικού ύψους 195,20 μέτρων».
Επισημαίνουν, ότι με «αυθαίρετες, παράνομες και αντισυνταγματικές επινοήσεις» (σ.σ.: υπουργικές αποφάσεις) θεσπίστηκε «μέσος συντελεστής δομής με κοινές υπουργικές αποφάσεις σε επίπεδα μεγαλύτερα του 0,40 που προβλέπει το ΠΔ του ΣΟΑ (ΠΔ 28-2-2018 - Α.Α.Π 35) και του νόμου 4062/2012, με συνέπεια «τη δραματική επαύξηση της δόμησης και της υπερ-συγκεντρώσεώς της σε συγκεκριμένες κτιριακές ενότητες».
Στην αίτηση ακύρωσης που κατέθεσαν οι κάτοικοι, μέσω του δικηγόρου Βασίλης Παπαδημητρίου, επισημαίνουν ότι «παραβιάζεται το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιριακών εγκαταστάσεων πέριξ του κεντρικού κτηρίου (Πύργου- ουρανοξύστη), καθώς και της δόμησης και του όγκου όλων των κτιρίων για την ζώνη εκμετάλλευσης».
Σε άλλο σημείο αναφέρουν ότι προσβαλλόμενες πράξεις παράνομα και εκτός νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως καθώς εκ των υστέρων επήλθε συνεχής πολεοδομικός «κατακερματισμός» της Ζώνης Ανάπτυξης Α-Α1 σε δύο Ζώνες Εκμετάλλευσης και ο περαιτέρω κατακερματισμός αυτών σε επτά κτιριακές ενότητες, το πρώτον με κοινή υπουργική απόφαση
Ακόμη, αναφέρουν ότι ο μέσος συντελεστής δόμησης (0.69) που θεσπίσθηκε αρχικά με την ΚΥΑ υπ’ αριθ. 93620 ΕΞ 2019 δεν μπορεί να υπερισχύει ούτε να κατισχύει του αριθμητικού συντελεστή δόμηση 0,40 που προβλέπεται ευθέως από το ΠΔ 28-2-2018 για όλη τη ζώνη ανάπτυξης, ενώ παραβιάστηκε το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψους των κτηρίων για την Ζώνη Εκμετάλλευσης Α-Α1.2, ενώ προβλέπεται ύψος κατά ΝΟΚ 10,75 για ΣΔ 0.40 η προσβαλλόμενη άδεια προβλέπει ύψη 17,25 έως και 21 μέτρα.
Τέλος, σημειώνουν ότι «εγείρονται ζητήματα εκτεταμένων επιχώσεων και δραματικής αλλοιώσεως της στάθμης του εδάφους από την κατασκευή του κτιριακού συγκροτήματος, ένεκα των οποίων πλήττεται η φυσιογνωμία του παραλιακού μετώπου και καταστρατηγούνται οι περιορισμοί ως προς το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων».
