Τζόκερ 28/9/25: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
Τζόκερ 28/9/25: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε η σημερινή κλήρωση

Τζόκερ 28/9/25: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή (28/9), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ είναι οι εξής: 12, 17, 31, 33, 45 και αριθμός Τζόκερ είναι το 20.

Στη σημερινή κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ.

