Αναγκαστική προσγείωση στο Ηράκλειο λόγω αδιαθεσίας επιβάτη έκανε αεροπλάνο που πετούσε από Αίγυπτο για Μάντσεστερ
Η προσγείωση κρίθηκε απαραίτητη όταν ένας 48χρονος Βρετανός επιβάτης αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία - Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Σε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο, προχώρησε ο πιλότος αεροπλάνου που εκτελούσε πτήση από Αίγυπτο προς Μάντσεστερ.

Η προσγείωση κρίθηκε απαραίτητη όταν ένας 48χρονος Βρετανός επιβάτης αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία.

Το πλησιέστερο αεροδρόμιο ήταν αυτό του Ηρακλείου. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε, ο επιβάτης παρελήφθη και, σύμφωνα με το Flashnews, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

