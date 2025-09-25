Αυτοψία στο Blue Star Chios μετά τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού - Κανονικά λειτουργούσαν πόρτα και συναγερμός
Αυτοψία στο Blue Star Chios μετά τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού - Κανονικά λειτουργούσαν πόρτα και συναγερμός
Απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος αναμένεται να δώσει η ανάλυση του βίντεο που κατέγραψε τον θάνατο του άτυχου 20χρονου
Μεσίστια κυματίζει σήμερα η γαλανόλευκη στο Blue Star Chios σε ένδειξη πένθους για την απώλεια του 20χρονου ναυτικού ο οποίος χθες το πρωί έχασε τη ζωή του εν πλω έχοντας καταπλακωθεί από τη βαριά πόρτα στο εσωτερικό του πλοίου.
Την ίδια ώρα, τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος εξετάζουν καρέ-καρέ βίντεο από το κλειστό κύκλωμα του καραβιού προκειμένου να εξακριβώσουν πως εγκλωβίστηκε στην πόρτα ο άτυχος ναυτικός με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.
Στο σημείο της τραγωδίας πραγματοποίησε αυτοψία κλιμάκιο επιθεωρητών του Υπουργείου Ναυτιλίας με τους πραγματογνώμονες να κάνουν προσομοίωση του δυστυχήματος.
Από αυτήν, σύμφωνα με πληροφορίες, διαπιστώθηκε πως τόσο η πόρτα όσο και ο συναγερμός της λειτουργούσαν κανονικά ενώ ο χρόνος ώστε η πόρτα να ανοίξει για 30 εκατοστά ήταν 6,7 δευτερόλεπτα.
Τη διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης έχει ζητήσει και η Εισαγγελία Πειραιά όπου χθες προσήχθησαν με την κατηγορία της Ανθρωποκτονίας από Αμέλεια και αφέθηκαν ελεύθεροι ο Πλοίαρχος και ο Α' Μηχανικός του πλοίου.
Απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος αναμένεται να δώσει η ανάλυση του βίντεο από το εσωτερικό του Blue Star που θα δείξει αν ο άτυχος ναυτικός εγκλωβίστηκε στην πόρτα από κάποιο ρούχο του ή αν δεν εκτίμησε σωστά το χρόνο ανοίγματος καθώς είχε ναυτολογηθεί μόλις πριν από 10 ημέρες στο συγκεκριμένο πλοίο.
