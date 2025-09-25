Αυτοψία στο Blue Star Chios μετά τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού - Κανονικά λειτουργούσαν πόρτα και συναγερμός
ΕΛΛΑΔΑ
Δυστύχημα Ναυτικός Blue Star Chios

Αυτοψία στο Blue Star Chios μετά τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού - Κανονικά λειτουργούσαν πόρτα και συναγερμός

Απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος αναμένεται να δώσει η ανάλυση του βίντεο που κατέγραψε τον θάνατο του άτυχου 20χρονου

Αυτοψία στο Blue Star Chios μετά τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού - Κανονικά λειτουργούσαν πόρτα και συναγερμός
Κώστας Στάμου
34 ΣΧΟΛΙΑ
Μεσίστια κυματίζει σήμερα η γαλανόλευκη στο Blue Star Chios σε ένδειξη πένθους για την απώλεια του 20χρονου ναυτικού ο οποίος χθες το πρωί έχασε τη ζωή του εν πλω έχοντας καταπλακωθεί από τη βαριά πόρτα στο εσωτερικό του πλοίου.

Την ίδια ώρα, τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος εξετάζουν καρέ-καρέ βίντεο από το κλειστό κύκλωμα του καραβιού προκειμένου να εξακριβώσουν πως εγκλωβίστηκε στην πόρτα ο άτυχος ναυτικός με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Στο σημείο της τραγωδίας πραγματοποίησε αυτοψία κλιμάκιο επιθεωρητών του Υπουργείου Ναυτιλίας με τους πραγματογνώμονες να κάνουν προσομοίωση του δυστυχήματος.

Από αυτήν, σύμφωνα με πληροφορίες, διαπιστώθηκε πως τόσο η πόρτα όσο και ο συναγερμός της λειτουργούσαν κανονικά ενώ ο χρόνος ώστε η πόρτα να ανοίξει για 30 εκατοστά ήταν 6,7 δευτερόλεπτα.

Τη διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης έχει ζητήσει και η Εισαγγελία Πειραιά όπου χθες προσήχθησαν με την κατηγορία της Ανθρωποκτονίας από Αμέλεια και αφέθηκαν ελεύθεροι ο Πλοίαρχος και ο Α' Μηχανικός του πλοίου.

Απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος αναμένεται να δώσει η ανάλυση του βίντεο από το εσωτερικό του Blue Star που θα δείξει αν ο άτυχος ναυτικός εγκλωβίστηκε στην πόρτα από κάποιο ρούχο του ή αν δεν εκτίμησε σωστά το χρόνο ανοίγματος καθώς είχε ναυτολογηθεί μόλις πριν από 10 ημέρες στο συγκεκριμένο πλοίο.


Ειδήσεις σήμερα:

Ποιος πληρώνει τον λογαριασμό της απογραφής για τα ασανσέρ - Καβγάδες διαχειριστών, ιδιοκτητών και ενοικιαστών στις πολυκατοικίες

Σοκαριστικό βίντεο: 17χρονη έμεινε 4 μέρες στη Ζώνη Θανάτου του Έβερεστ - Δείτε σε τι κατάσταση γύρισε

Ιωάννα Τούνη: «Χρειαζόταν δύο γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άνδρας» - Οι αντιδράσεις μετά το νέο της βίντεο
Κώστας Στάμου
34 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης