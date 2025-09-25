Αυτοψία στο Blue Star Chios μετά τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού - Κανονικά λειτουργούσαν πόρτα και συναγερμός

Απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος αναμένεται να δώσει η ανάλυση του βίντεο που κατέγραψε τον θάνατο του άτυχου 20χρονου