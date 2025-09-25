Κύπρος: Νεκρός από χτύπημα αφηνιασμένου αλόγου στον Ιππόδρομο στη Λευκωσία
Κύπρος: Νεκρός από χτύπημα αφηνιασμένου αλόγου στον Ιππόδρομο στη Λευκωσία

Ο άτυχος άνδρας απεβίωσε στο Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου νοσηλευόταν διασωληνωμένος με σοβαρά τραύματα σε διάφορα μέρη του σώματός του

Τραγικό τέλος είχε 67χρονος Ελληνοκύπριος που είχε τραυματιστεί από άλογο στον Ιππόδρομο Αγίου Δομετίου, στη Λευκωσία.

Ο άτυχος άνδρας, απεβίωσε στο Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου νοσηλευόταν διασωληνωμένος με σοβαρά τραύματα σε διάφορα μέρη του σώματός του.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το μοιραίο βρίσκονται ακόμα υπό διερεύνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ενώ το άλογο βρισκόταν σε διάδρομο του στίβου του Ιπποδρόμου αφηνίασε και βγήκε εκτός ελέγχου.

Το άλογο φέρεται να χτύπησε αρχικά ιπποκόμο και στη συνέχεια άρχισε να τρέχει περνώντας διαχωριστικό κάγκελο και κατευθυνόμενο προς τους στάβλους.

Ο άτυχος 67χρονος, εργαζόμενος στον Ιππόδρομο, επιχείρησε να το σταματήσει με αποτέλεσμα το άλογο να τον παρασύρει και να τον εκτινάξει τραυματίζοντάς τον σοβαρά σε διάφορα μέρη του σώματός του.


