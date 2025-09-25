Από ένα όραμα σε μια ισχυρή παρουσία
Κύπρος: Νεκρός από χτύπημα αφηνιασμένου αλόγου στον Ιππόδρομο στη Λευκωσία
Κύπρος: Νεκρός από χτύπημα αφηνιασμένου αλόγου στον Ιππόδρομο στη Λευκωσία
Ο άτυχος άνδρας απεβίωσε στο Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου νοσηλευόταν διασωληνωμένος με σοβαρά τραύματα σε διάφορα μέρη του σώματός του
Τραγικό τέλος είχε 67χρονος Ελληνοκύπριος που είχε τραυματιστεί από άλογο στον Ιππόδρομο Αγίου Δομετίου, στη Λευκωσία.
Ο άτυχος άνδρας, απεβίωσε στο Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου νοσηλευόταν διασωληνωμένος με σοβαρά τραύματα σε διάφορα μέρη του σώματός του.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το μοιραίο βρίσκονται ακόμα υπό διερεύνηση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το ενώ το άλογο βρισκόταν σε διάδρομο του στίβου του Ιπποδρόμου αφηνίασε και βγήκε εκτός ελέγχου.
Το άλογο φέρεται να χτύπησε αρχικά ιπποκόμο και στη συνέχεια άρχισε να τρέχει περνώντας διαχωριστικό κάγκελο και κατευθυνόμενο προς τους στάβλους.
Ο άτυχος 67χρονος, εργαζόμενος στον Ιππόδρομο, επιχείρησε να το σταματήσει με αποτέλεσμα το άλογο να τον παρασύρει και να τον εκτινάξει τραυματίζοντάς τον σοβαρά σε διάφορα μέρη του σώματός του.
Ο άτυχος άνδρας, απεβίωσε στο Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου νοσηλευόταν διασωληνωμένος με σοβαρά τραύματα σε διάφορα μέρη του σώματός του.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το μοιραίο βρίσκονται ακόμα υπό διερεύνηση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το ενώ το άλογο βρισκόταν σε διάδρομο του στίβου του Ιπποδρόμου αφηνίασε και βγήκε εκτός ελέγχου.
Το άλογο φέρεται να χτύπησε αρχικά ιπποκόμο και στη συνέχεια άρχισε να τρέχει περνώντας διαχωριστικό κάγκελο και κατευθυνόμενο προς τους στάβλους.
Ο άτυχος 67χρονος, εργαζόμενος στον Ιππόδρομο, επιχείρησε να το σταματήσει με αποτέλεσμα το άλογο να τον παρασύρει και να τον εκτινάξει τραυματίζοντάς τον σοβαρά σε διάφορα μέρη του σώματός του.
Ειδήσεις σήμερα:
Ποιος πληρώνει τον λογαριασμό της απογραφής για τα ασανσέρ - Καβγάδες διαχειριστών, ιδιοκτητών και ενοικιαστών στις πολυκατοικίες
«Φίλε είδες, αντέχω» έλεγε σε φίλους του ο 20χρονος Τάσος λίγες ημέρες πριν χάσει τη ζωή του στο Blue Star Chios
Αυστραλιανή ταινία αλλοιώθηκε ψηφιακά στην Κίνα ώστε ένα γκέι ζευγάρι να παρουσιάζεται ως στρέιτ
Ποιος πληρώνει τον λογαριασμό της απογραφής για τα ασανσέρ - Καβγάδες διαχειριστών, ιδιοκτητών και ενοικιαστών στις πολυκατοικίες
«Φίλε είδες, αντέχω» έλεγε σε φίλους του ο 20χρονος Τάσος λίγες ημέρες πριν χάσει τη ζωή του στο Blue Star Chios
Αυστραλιανή ταινία αλλοιώθηκε ψηφιακά στην Κίνα ώστε ένα γκέι ζευγάρι να παρουσιάζεται ως στρέιτ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα