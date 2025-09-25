Από ένα όραμα σε μια ισχυρή παρουσία
Μακάβριο εύρημα σε διαμέρισμα στην Αττική: Έμβρυο μέσα σε γυάλινο μπουκάλι εντόπισαν οι αστυνομικοί, δείτε φωτογραφίες
Οι αρχές βρήκαν, επίσης, δεκάδες αρχαιότητες - Στην ιατροδικαστική υπηρεσία το έμβρυο για εξέταση
Μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα βρέθηκαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς κατά τη διάρκεια έρευνας σε διαμέρισμα στην Αττική, όπου εντόπισαν δεκάδες αρχαιότητες αλλά και ένα ανθρώπινο έμβρυο μέσα σε διάφανο γυάλινο μπουκάλι.
Η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία του Υπουργείου Πολιτισμού, σύμφωνα με την οποία ο κάτοχος αρνιόταν να παραδώσει στο κράτος αρχαιότητες που βρίσκονταν στην κατοχή του. Με εντολή εισαγγελέα πραγματοποιήθηκε κατ’ οίκον έρευνα στο διαμέρισμα του συνταξιούχου οικονομολόγου στην Αττική.
Οι αστυνομικοί εντόπισαν δεκάδες αντικείμενα που εμπίπτουν στον νόμο περί αρχαιοτήτων, μεταξύ αυτών αρχαία αγγεία, βιβλία και πίνακες, τα οποία σύμφωνα με τις αρχές αποτελούν μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς των Κυκλάδων. Ωστόσο, το εύρημα που προκάλεσε σοκ ήταν ένα ανθρώπινο έμβρυο, τοποθετημένο μέσα σε γυάλινο μπουκάλι.
«Το είχε ο παππούς μου στην κατοχή του και το κράτησα», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο συλληφθείς, ισχυριζόμενος ότι όλα τα αντικείμενα πέρασαν σε αυτόν μέσω συγγενών και ότι ο ίδιος δεν είχε ενεργή εμπλοκή στη συλλογή τους.
Το έμβρυο αναμένεται να αποσταλεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία προκειμένου να δοθούν απαντήσεις για την προέλευσή του, ενώ τα αρχαία αντικείμενα θα μεταφερθούν στο μουσείο της Νάξου.
Ο συνταξιούχος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στην Ευελπίδων, με τις αρχές να έχουν σχηματίσει σε βάρος του δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων. Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι το πώς και γιατί βρέθηκε το έμβρυο στην κατοχή του.
