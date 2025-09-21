Στο Σύνταγμα η Μαρία Καρυστιανού στο πλευρό του Ρούτσι στην απεργία πείνας: «Έχουμε δικαίωμα στην εκταφή»
ΕΛΛΑΔΑ
Μαρία Καρυστιανού Πάνος Ρούτσι Τέμπη Τραγωδία στα Τέμπη Απεργία πείνας

Στο Σύνταγμα η Μαρία Καρυστιανού στο πλευρό του Ρούτσι στην απεργία πείνας: «Έχουμε δικαίωμα στην εκταφή»

Ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει για έβδομη ημέρα την κινητοποίησή του έξω από το κοινοβούλιο

Στο Σύνταγμα η Μαρία Καρυστιανού στο πλευρό του Ρούτσι στην απεργία πείνας: «Έχουμε δικαίωμα στην εκταφή»
333 ΣΧΟΛΙΑ
Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, τον πατέρα του 22χρονου Ντένις, που σκοτώθηκε στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, είναι η Μαρία Καρυστιανού, η οποία αφού τον αγκάλιασε με θέρμη, σε μία συγκινητική στιγμή, δήλωσε ότι είναι αδιανόητο για έναν γονέα που έθαψε το παιδί του, να ξεκινάει απεργία πείνας και να διακινδυνεύει τη ζωή του για το δικαίωμα της εκταφής.

«Πείτε μου για μια χώρα στην Ευρώπη στην Αμερική που να κάθεται γονέας που έχει θάψει το παιδί του, που του το σκότωσε το κράτος να ξεκινάει απεργία πείνας, να διακινδυνεύει τη ζωή του για το δικαίωμα της εκταφής. Γιατί έχουμε δικαίωμα στην εκταφή. Έχουμε δικαίωμα να κάνουμε εκταφή και υποχρέωση να κάνουμε εκταφή γιατί δεν ξέρουμε τι έχουμε θάψει. Πρώτον και δεύτερον και πιο σημαντικό δεν έχουν γίνει τοξικολογικές και μόνο για αυτό τον λόγο έπρεπε να γίνει αυτεπαγγέλτως η εκταφή», είπε αρχικά για να συνεχίσει: «Ο Σύλλογος έχει στείλει δελτίο τύπου διαμαρτυρίας σε όλους τους Ευρωβουλευτές στην PETI, που είναι για το κράτος δικαίου. Έχουμε στείλει στον Επίτροπο για τη Δικαιοσύνη. Έχουμε στείλει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στον Πρόεδρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Όλοι τους θα λογοδοτήσουν για αυτό που συμβαίνει. Είναι αδιανόητο να έχουν περάσει τόσες μέρες και το υπουργείο δικαιοσύνης και ο Άρειος Πάγος να μην έχουν κάνει τίποτα. Τι είμαστε; Αναλώσιμοι; Να μην έχουμε φωνή; Δεν μας αξίζει αυτό».


Ο Πάνος Ρούτσης σημειώνει μια εβδομάδα απεργίας πείνας έξω από το κτίριο της Βουλής. Αίτημα του είναι η άδεια εκταφής του παιδιού του. Ο Πάνος Ρούτσι παραμένει στο σημείο που είναι γραμμένο το όνομα του γιου, στο άτυπο μνημείο μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη στη Βουλή.
Στο Σύνταγμα η Μαρία Καρυστιανού στο πλευρό του Ρούτσι στην απεργία πείνας: «Έχουμε δικαίωμα στην εκταφή»

Ο κ. Ρούτσι εμφανίζεται αποφασισμένος να συνεχίσει την κινητοποίησή του, ενώ παραμένει υπό την παρακολούθηση γιατρού λόγω της επιβάρυνσης στην υγεία του.

Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας το απόγευμα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Την ίδια στιγμή, το απόγευμα της Κυριακής (21/9) θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με τον κόσμο να στέκεται στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, τον πατέρα του 22χρονου Ντένις, ο οποίος σκοτώθηκε στην τραγωδία των Τεμπών.

Κλείσιμο
Συγκεκριμένα στο κέντρο της Αθήνας η συγκέντρωση θα γίνει στις 18:30 το απόγευμα στο Σύνταγμα, με κάλεσμα για συμμετοχή από δεκάδες σωματεία, συλλόγους και κοινωνικούς φορείς.

Ο Πάνος Ρούτσι απεργεί για έβδομη συνεχόμενη μέρα, απαιτώντας την εκταφή του γιού του, προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου του, ένα αίτημα το οποίο προς το παρόν απορρίπτεται από τις εισαγγελικές αρχές.

Στην Θεσσαλονίκη, η συγκέντρωση θα λάβει χώρα στις 18:30 το απόγευμα στο «Δέντρο της Μνήμης», το οποίο βρίσκεται στη Νέα Παραλία και είναι αφιερωμένο στα 57 θύματα της τραγωδίας των Τεμπών.

Ειδήσεις σήμερα:

Παύλος Βαρδινογιάννης - Κατερίνα Μπιρμπίλη: Ο παραμυθένιος γάμος στην Εκάλη με τον εντυπωσιακό στολισμό και τους λαμπερούς καλεσμένους

Μητσοτάκης: Ξεκίνησε η διαδικασία οριοθέτησης ΑΟΖ με τη Λιβύη - Η 4η φρεγάτα Belharra θα αναβαθμίσει το Πολεμικό Ναυτικό

Το ΣτΕ επικύρωσε φυλάκιση 5 μηνών και πρόστιμο €270.000 σε συνταξιούχο που σκότωσε με τσάπα 8 κουτάβια
333 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Σπουδές με σιγουριά στο IdEF: 30 χρόνια διεθνής αναγνώριση με αποφοίτους που ήδη δικηγορούν, προπονούν, διοικούν

Σπουδές με σιγουριά στο IdEF: 30 χρόνια διεθνής αναγνώριση με αποφοίτους που ήδη δικηγορούν, προπονούν, διοικούν

Το Γαλλικό Κολλέγιο προσφέρει σπουδές με εγκυρότητα και αναγνωρισμένα πτυχία που απονέμονται απευθείας από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord.

Η COSMOTE TELEKOM στηρίζει τον ελληνικό στίβο – Χορηγός του ΣΕΓΑΣ και των Ολυμπιονικών Τεντόγλου & Καραλή

Με τη λάμψη του Μίλτου Τεντόγλου, τη δυναμική του Εμμανουήλ Καραλή και την ενωμένη εθνική ομάδα, η Ελλάδα δίνει το «παρών» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου - Στο πλευρό τους βρίσκεται η COSMOTE TELEKOM, στηρίζοντας έμπρακτα κάθε βήμα τους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης