Στο Σύνταγμα η Μαρία Καρυστιανού στο πλευρό του Ρούτσι στην απεργία πείνας: «Έχουμε δικαίωμα στην εκταφή»

Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας το απόγευμα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στο πλευρό τουτον πατέρα του 22χρονου Ντένις, που σκοτώθηκε στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, είναι η, η οποία αφού τον αγκάλιασε με θέρμη, σε μία συγκινητική στιγμή, δήλωσε ότι είναι αδιανόητο για έναν γονέα που έθαψε το παιδί του, να ξεκινάει απεργία πείνας και να διακινδυνεύει τη ζωή του για το δικαίωμα της εκταφής.«Πείτε μου για μια χώρα στην Ευρώπη στην Αμερική που να κάθεται γονέας που έχει θάψει το παιδί του, που του το σκότωσε το κράτος να ξεκινάει απεργία πείνας, να διακινδυνεύει τη ζωή του για το δικαίωμα της εκταφής. Γιατί έχουμε δικαίωμα στην εκταφή. Έχουμε δικαίωμα να κάνουμε εκταφή και υποχρέωση να κάνουμε εκταφή γιατί δεν ξέρουμε τι έχουμε θάψει. Πρώτον και δεύτερον και πιο σημαντικό δεν έχουν γίνει τοξικολογικές και μόνο για αυτό τον λόγο έπρεπε να γίνει αυτεπαγγέλτως η εκταφή», είπε αρχικά για να συνεχίσει: «Ο Σύλλογος έχει στείλει δελτίο τύπου διαμαρτυρίας σε όλους τους Ευρωβουλευτές στην PETI, που είναι για το κράτος δικαίου. Έχουμε στείλει στον Επίτροπο για τη Δικαιοσύνη. Έχουμε στείλει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στον Πρόεδρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Όλοι τους θα λογοδοτήσουν για αυτό που συμβαίνει. Είναι αδιανόητο να έχουν περάσει τόσες μέρες και το υπουργείο δικαιοσύνης και ο Άρειος Πάγος να μην έχουν κάνει τίποτα. Τι είμαστε; Αναλώσιμοι; Να μην έχουμε φωνή; Δεν μας αξίζει αυτό».Ο Πάνος Ρούτσης σημειώνει μια εβδομάδα απεργίας πείνας έξω από το κτίριο της Βουλής. Αίτημα του είναι η άδεια εκταφής του παιδιού του. Ο Πάνος Ρούτσι παραμένει στο σημείο που είναι γραμμένο το όνομα του γιου, στο άτυπο μνημείο μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη στη Βουλή.Ο κ. Ρούτσι εμφανίζεται αποφασισμένος να συνεχίσει την κινητοποίησή του, ενώ παραμένει υπό την παρακολούθηση γιατρού λόγω της επιβάρυνσης στην υγεία του.Την ίδια στιγμή, το απόγευμα της Κυριακής (21/9) θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με τον κόσμο να στέκεται στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, τον πατέρα του 22χρονου Ντένις, ο οποίος σκοτώθηκε στην τραγωδία των Τεμπών.Συγκεκριμένα στο κέντρο της Αθήνας η συγκέντρωση θα γίνει στις 18:30 το απόγευμα στο Σύνταγμα, με κάλεσμα για συμμετοχή από δεκάδες σωματεία, συλλόγους και κοινωνικούς φορείς.Ο Πάνος Ρούτσι απεργεί για έβδομη συνεχόμενη μέρα, απαιτώντας την εκταφή του γιού του, προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου του, ένα αίτημα το οποίο προς το παρόν απορρίπτεται από τις εισαγγελικές αρχές.Στην Θεσσαλονίκη, η συγκέντρωση θα λάβει χώρα στις 18:30 το απόγευμα στο «Δέντρο της Μνήμης», το οποίο βρίσκεται στη Νέα Παραλία και είναι αφιερωμένο στα 57 θύματα της τραγωδίας των Τεμπών.