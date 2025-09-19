Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στο εργοστάσιο με παλέτες στο Μενίδι: Μεγάλες ζημιές, κάηκε και διπλανή επιχείρηση - Δείτε βίντεο

Καλύτερη ήταν η εικόνα της φωτιάς λίγο μετά τη 1 μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής στο εργοστάσιο με παλέτες στο Μενίδι, Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα και οι φλόγες επεκτάθηκαν και σε διπλανό εργοστάσιο υποδημάτων.
Το κυρίως κτίριο της επιχείρησης όπου ξέσπασε η πυρκαγιά έχει καεί ολοσχερώς. Η φωτιά έχει επεκταθεί κατά μήκος όλης της επιχείρησης, ενώ στις φλόγες παραδόθηκαν όγκοι ξυλείας. Την ίδια ώρα, η μάχη των πυροσβεστών να περιορίσουν την καύσιμη ύλη είναι δύσκολη.
Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 21 οχήματα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ. Μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας στις προσπάθειες κατάσβεσης συμμετείχαν και τέσσερα ελικόπτερα.
Λόγω των πυκνών μαύρων καπνών είχε σταλεί μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής με την οδηγία να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.
Παράλληλα, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Τατοΐου, από το ύψος της λεωφόρου Καραμανλή.
Επιπλέον, γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Δεκελείας, από το ύψος της λεωφόρου Καραμανλή.
Η κυκλοφορία έχει, επίσης, διακοπεί στον παράδρομο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, από το ύψος της λεωφόρου Δεκελείας, ενώ οι Αρχές δεν επιτρέπουν την έλευση των οχημάτων στη λεωφόρο Κύμης, από το ύψος της λεωφόρου Τατοΐου - πάνω στη γέφυρα.