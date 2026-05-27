Ο σύγχρονος maritime professional διαχειρίζεται υπερσύγχρονα πλοία, διεθνή πληρώματα και διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις. Ποια εκπαίδευση σε προετοιμάζει πραγματικά για αυτόν τον κόσμο;
Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής και φοιτητές Θεολογίας επισκέπτονται το Άγιον Όρος
Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής και φοιτητές Θεολογίας επισκέπτονται το Άγιον Όρος
Η αποστολή ξεκίνησε στις 25 Μαΐου και αναμένεται να διαρκέσει περίπου μία εβδομάδα, με επισκέψεις σε ιστορικές μονές, συμμετοχή στις ιερές ακολουθίες και συναντήσεις με αγιορείτες γέροντες και μοναχούς
Επίσκεψη υψηλού πνευματικού, εκπαιδευτικού αλλά και εκκλησιαστικού συμβολισμού πραγματοποιεί ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος στο Άγιον Όρος, συνοδευόμενος από τεταρτοετείς φοιτητές του Hellenic College Holy Cross Greek Orthodox School of Theology, στο πλαίσιο καθιερωμένης εκπαιδευτικής προσκυνηματικής αποστολής που συνδέει εδώ και δεκαετίες τη θεολογική εκπαίδευση της Ομογένειας με την αθωνική μοναστική παράδοση.
Η αποστολή ξεκίνησε στις 25 Μαΐου και, σύμφωνα με εκκλησιαστικές πηγές, αναμένεται να διαρκέσει περίπου μία εβδομάδα, με επισκέψεις σε ιστορικές μονές, συμμετοχή στις ιερές ακολουθίες και συναντήσεις με αγιορείτες γέροντες και μοναχούς.
Στόχος του ταξιδιού είναι οι φοιτητές να βιώσουν από κοντά την εμπειρία της ορθόδοξης ασκητικής ζωής και να γνωρίσουν τον τρόπο, με τον οποίο το Άγιον Όρος εξακολουθεί να λειτουργεί ως παγκόσμιο πνευματικό κέντρο της Ορθοδοξίας
Πρώτος σταθμός της επίσκεψης ήταν η Ιερά Μονή Ξενοφώντος, μία από τις ιστορικότερες μονές της Αθωνικής Πολιτείας, η οποία βρίσκεται στη νοτιοδυτική πλευρά της χερσονήσου και είναι αφιερωμένη στον Άγιο Γεώργιο. Η μονή, που καταλαμβάνει την 16η θέση στην ιεραρχία των είκοσι κυρίαρχων μονών του Αγίου Όρους, ιδρύθηκε πιθανότατα στα τέλη του 10ου αιώνα από τον Όσιο Ξενοφώντα και γνώρισε σημαντική ακμή κατά τη βυζαντινή περίοδο.
Την αποστολή υποδέχθηκε ο καθηγούμενος της μονής, αρχιμανδρίτης Αλέξιος, ο οποίος συμπληρώνει φέτος 50 χρόνια διακονίας ως ηγούμενος, έχοντας διανύσει μια σπάνια πορεία μισού αιώνα πνευματικής καθοδήγησης και διοικητικής προσφοράς στο Άγιον Όρος. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος προσέφερε αναμνηστικό δώρο στον ηγούμενο, ευχαριστώντας τη μονή για τη διαρκή φιλοξενία που παρέχει επί σειρά ετών στους φοιτητές της Θεολογικής Σχολής.
Στην ομιλία του προς την αδελφότητα και τους φοιτητές, ο Αρχιεπίσκοπος υπογράμμισε, ότι η Μονή Ξενοφώντος αποτελεί πρότυπο αυθεντικής ορθόδοξης μοναστικής ζωής, κάνοντας λόγο για «υγιή ασκητισμό». Αφού εξήρε το πνευματικό έργο της αδελφότητας, υπογράμμισε τη σημασία της αφοσίωσης και της υπακοής προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, χαρακτηρίζοντάς τες «ευλογία για το Άγιον Όρος και την παγκόσμια Ορθοδοξία».
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στους δεσμούς της μονής με την Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αμερικής μέσω του μοναχού και αγιογράφου πατέρα Λουκά, έργα του οποίου κοσμούν τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου και Εθνικό Προσκύνημα στο Σημείο Μηδέν στη Νέα Υόρκη, του ναού που ανεγέρθηκε δίπλα στο σημείο των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου. Ο Αρχιεπίσκοπος χαρακτήρισε τον ναό ένα από τα σημαντικότερα σύγχρονα ορθόδοξα μνημεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, επισημαίνοντας ότι η καλλιτεχνική και πνευματική συμβολή της Μονής Ξενοφώντος ξεπερνά τα όρια του Αγίου Όρους και αποκτά διεθνή ακτινοβολία.
Από την πλευρά του, ο ηγούμενος Αλέξιος καλωσόρισε θερμά τον Αρχιεπίσκοπο και τους φοιτητές, επισημαίνοντας ότι το Άγιον Όρος οφείλει την πνευματική του πορεία στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο χαρακτήρισε «μητέρα του Αγίου Όρους», σημειώνοντας ότι οι μοναχοί οφείλουν όχι μόνο να τιμούν αλλά και να υπερασπίζονται πνευματικά τον θεσμό του Οικουμενικού Θρόνου. Παράλληλα, ευχήθηκε στους νέους θεολόγους καλή πρόοδο και επιτυχία στη μελλοντική τους διακονία, είτε ως κληρικοί είτε ως λαϊκά στελέχη της Εκκλησίας και της κοινωνίας.
Η επίσκεψη στο Άγιον Όρος αποτελεί εδώ και χρόνια αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής πορείας των τελειόφοιτων του Holy Cross, της σημαντικότερης ελληνορθόδοξης θεολογικής σχολής της Αμερικής. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε αγρυπνίες, να γνωρίζουν τη βυζαντινή λειτουργική παράδοση, να συνομιλούν με μοναχούς και να έρχονται σε επαφή με χειρόγραφα, κειμήλια και την ιστορία της αθωνικής πολιτείας, η οποία αριθμεί περισσότερα από χίλια χρόνια αδιάλειπτης μοναστικής παρουσίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πρόγραμμα της αποστολής περιλαμβάνονται επίσης επισκέψεις σε άλλες ιστορικές μονές, μεταξύ αυτών πιθανότατα οι Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, Ιερά Μονή Ιβήρων και Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας, όπου οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το αυστηρό καθημερινό τυπικό των μοναχών, που ξεκινά από τις πρώτες μεταμεσονύκτιες ώρες και ολοκληρώνεται αργά το απόγευμα.
Το Άγιον Όρος, γνωστό και ως «Περιβόλι της Παναγίας», αποτελεί αυτόνομη μοναστική πολιτεία με ειδικό διοικητικό καθεστώς εντός της Ελληνικής Δημοκρατίας και συγκαταλέγεται στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Στις είκοσι κυρίαρχες μονές και στα δεκάδες κελιά και σκήτες ζουν σήμερα περίπου 2.000 μοναχοί από διάφορες ορθόδοξες χώρες, διατηρώντας αδιάλειπτη τη μοναστική παράδοση εδώ και περισσότερους από δέκα αιώνες.
Φωτογραφία: Orthodox Observer / Πάνος Σατζόγλου
Η αποστολή ξεκίνησε στις 25 Μαΐου και, σύμφωνα με εκκλησιαστικές πηγές, αναμένεται να διαρκέσει περίπου μία εβδομάδα, με επισκέψεις σε ιστορικές μονές, συμμετοχή στις ιερές ακολουθίες και συναντήσεις με αγιορείτες γέροντες και μοναχούς.
Στόχος του ταξιδιού είναι οι φοιτητές να βιώσουν από κοντά την εμπειρία της ορθόδοξης ασκητικής ζωής και να γνωρίσουν τον τρόπο, με τον οποίο το Άγιον Όρος εξακολουθεί να λειτουργεί ως παγκόσμιο πνευματικό κέντρο της Ορθοδοξίας
Πρώτος σταθμός της επίσκεψης ήταν η Ιερά Μονή Ξενοφώντος, μία από τις ιστορικότερες μονές της Αθωνικής Πολιτείας, η οποία βρίσκεται στη νοτιοδυτική πλευρά της χερσονήσου και είναι αφιερωμένη στον Άγιο Γεώργιο. Η μονή, που καταλαμβάνει την 16η θέση στην ιεραρχία των είκοσι κυρίαρχων μονών του Αγίου Όρους, ιδρύθηκε πιθανότατα στα τέλη του 10ου αιώνα από τον Όσιο Ξενοφώντα και γνώρισε σημαντική ακμή κατά τη βυζαντινή περίοδο.
Η πρώτη στάση στη Μονή Ξενοφώντος
Την αποστολή υποδέχθηκε ο καθηγούμενος της μονής, αρχιμανδρίτης Αλέξιος, ο οποίος συμπληρώνει φέτος 50 χρόνια διακονίας ως ηγούμενος, έχοντας διανύσει μια σπάνια πορεία μισού αιώνα πνευματικής καθοδήγησης και διοικητικής προσφοράς στο Άγιον Όρος. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος προσέφερε αναμνηστικό δώρο στον ηγούμενο, ευχαριστώντας τη μονή για τη διαρκή φιλοξενία που παρέχει επί σειρά ετών στους φοιτητές της Θεολογικής Σχολής.
Στην ομιλία του προς την αδελφότητα και τους φοιτητές, ο Αρχιεπίσκοπος υπογράμμισε, ότι η Μονή Ξενοφώντος αποτελεί πρότυπο αυθεντικής ορθόδοξης μοναστικής ζωής, κάνοντας λόγο για «υγιή ασκητισμό». Αφού εξήρε το πνευματικό έργο της αδελφότητας, υπογράμμισε τη σημασία της αφοσίωσης και της υπακοής προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, χαρακτηρίζοντάς τες «ευλογία για το Άγιον Όρος και την παγκόσμια Ορθοδοξία».
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στους δεσμούς της μονής με την Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αμερικής μέσω του μοναχού και αγιογράφου πατέρα Λουκά, έργα του οποίου κοσμούν τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου και Εθνικό Προσκύνημα στο Σημείο Μηδέν στη Νέα Υόρκη, του ναού που ανεγέρθηκε δίπλα στο σημείο των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου. Ο Αρχιεπίσκοπος χαρακτήρισε τον ναό ένα από τα σημαντικότερα σύγχρονα ορθόδοξα μνημεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, επισημαίνοντας ότι η καλλιτεχνική και πνευματική συμβολή της Μονής Ξενοφώντος ξεπερνά τα όρια του Αγίου Όρους και αποκτά διεθνή ακτινοβολία.
Από την πλευρά του, ο ηγούμενος Αλέξιος καλωσόρισε θερμά τον Αρχιεπίσκοπο και τους φοιτητές, επισημαίνοντας ότι το Άγιον Όρος οφείλει την πνευματική του πορεία στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο χαρακτήρισε «μητέρα του Αγίου Όρους», σημειώνοντας ότι οι μοναχοί οφείλουν όχι μόνο να τιμούν αλλά και να υπερασπίζονται πνευματικά τον θεσμό του Οικουμενικού Θρόνου. Παράλληλα, ευχήθηκε στους νέους θεολόγους καλή πρόοδο και επιτυχία στη μελλοντική τους διακονία, είτε ως κληρικοί είτε ως λαϊκά στελέχη της Εκκλησίας και της κοινωνίας.
Η επίσκεψη στο Άγιον Όρος αποτελεί εδώ και χρόνια αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής πορείας των τελειόφοιτων του Holy Cross, της σημαντικότερης ελληνορθόδοξης θεολογικής σχολής της Αμερικής. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε αγρυπνίες, να γνωρίζουν τη βυζαντινή λειτουργική παράδοση, να συνομιλούν με μοναχούς και να έρχονται σε επαφή με χειρόγραφα, κειμήλια και την ιστορία της αθωνικής πολιτείας, η οποία αριθμεί περισσότερα από χίλια χρόνια αδιάλειπτης μοναστικής παρουσίας.
Σχετικά με τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα της επίσκεψης
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πρόγραμμα της αποστολής περιλαμβάνονται επίσης επισκέψεις σε άλλες ιστορικές μονές, μεταξύ αυτών πιθανότατα οι Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, Ιερά Μονή Ιβήρων και Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας, όπου οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το αυστηρό καθημερινό τυπικό των μοναχών, που ξεκινά από τις πρώτες μεταμεσονύκτιες ώρες και ολοκληρώνεται αργά το απόγευμα.
Το Άγιον Όρος, γνωστό και ως «Περιβόλι της Παναγίας», αποτελεί αυτόνομη μοναστική πολιτεία με ειδικό διοικητικό καθεστώς εντός της Ελληνικής Δημοκρατίας και συγκαταλέγεται στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Στις είκοσι κυρίαρχες μονές και στα δεκάδες κελιά και σκήτες ζουν σήμερα περίπου 2.000 μοναχοί από διάφορες ορθόδοξες χώρες, διατηρώντας αδιάλειπτη τη μοναστική παράδοση εδώ και περισσότερους από δέκα αιώνες.
Το Άγιον Όρος ως παγκόσμιο πνευματικό κέντρο
Φωτογραφία: Orthodox Observer / Πάνος Σατζόγλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα