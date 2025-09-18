Συνέδριο για την αθλητική καρδιολογία στην Αθήνα

«Αθλητισμός χωρίς Υγιή Καρδιά δεν υπάρχει» είναι το σλόγκαν του 6oυ Πανελλήνιου Συνεδρίου «Sports Cardiology 2025» που θα διεξαχθεί, στην Αίγλη Ζαππείου από 19 έως 21 Σεπτεμβρίου 2025. Η μεγάλη ανταπόκριση των προηγούμενων συνεδρίων στον αναδυόμενο αυτόν τομέα της καρδιολογίας, στον οποίο εμπλέκονται πολλές ιατρικές ειδικότητες και απαιτείται πολύπλευρη προσέγγιση και αντιμετώπιση, οδήγησε στο να διευρυνθεί η θεματολογία με ένα ακόμα πλουσιότερο επιστημονικό πρόγραμμα. Στην συνάντηση αυτή θα αναλυθούν σημαντικά θέματα που απασχολούν όχι μόνο τους καρδιολόγους αλλά και όλους όσους ασχολούνται με τον αθλητισμό επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά. Κρίσιμα ζητήματα όπως ο αιφνίδιος θάνατος σε αθλητές, τα όρια της άσκησης σε καρδιοπαθείς, ο ρόλος της διατροφής και της χρήσης αναβολικών στους αθλητές.
Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν κορυφαίοι επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και διεθνείς προσωπικότητες του αθλητισμού.
Πρόεδρος του συνεδρίου είναι ο επεμβατικός καρδιολόγος, διευθυντής της B’ Καρδιολογικής Κλινικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Αθλητικής Καρδιολογίας Σπύρος Παπαϊωάννου
. Το συνέδριο διοργανώνεται από την Εταιρεία Μελέτης Διαβήτη και Καρδιαγγειακών Παθήσεων «Ε.ΔΙ.ΚΑ.» και τελεί υπό την αιγίδα του Οικομενικού Πατριαρχείου, του Δήμου Αθηναίων , του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών , του Εθνικού Κέντρου Αθλητικών Ερευνών, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σύλβιας Ιωάννου και του European University of Cyprus. Θα υπάρχει διαδικτυακή μετάδοση, ενώ το συνέδριο αξιολογήθηκε από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο με 21,5.
Δείτε εδώ
το πρόγραμμα του συνεδρίου