Κινητοποίηση για καπνούς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη Λεωφόρο Συγγρού, στο σημείο η Πυροσβεστική
ΕΛΛΑΔΑ
Λεωφόρος Συγγρού Πυροσβεστική καπνοί

Κινητοποίηση για καπνούς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη Λεωφόρο Συγγρού, στο σημείο η Πυροσβεστική

Το κτίριο βρίσκεται επί της Λεωφόρου Συγγρού

Κινητοποίηση για καπνούς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη Λεωφόρο Συγγρού, στο σημείο η Πυροσβεστική
Συναγερμός στην Πυροσβεστική σήμανε νωρίτερα σήμερα, καθώς πυκνοί καπνοί βγαίνουν από εγκαταλελειμμένο κτίριο που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Συγγρού.

Στο σημείο έσπευσαν 14 πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ αστυνομικοί απέκλεισαν τον παράδρομο της Συγγρού. Στο κτίριο εντοπίστηκε εστία φωτιάς -και συγκεκριμένα στον δεύτερο όροφο- ενώ καπνοί έβγαιναν από αρκετά ανοικτά σημεία. Το συμβάν αντιμετωπίζεται και δεν υπάρχει κίνδυνος να λάβει διαστάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστα άτομα είχαν μπει το βράδυ στο κτίριο και υπό άγνωστες συνθήκες ξεκίνησε η φωτιά.


Ειδήσεις σήμερα:

Σε συναγερμό οι Ένοπλες Δυνάμεις λόγω του Πίρι Ρέις - Άσκηση ετοιμότητας από τον Έβρο έως τη Μεγίστη

Navy Seals: Οι αόρατες «φώκιες» που σκότωσαν τον Μπιν Λάντεν και οι μυστικές αποστολές που απέτυχαν, από τη Γρενάδα έως την Υεμένη

Ελεγκτές της ΑΑΔΕ ντύθηκαν τουρίστες και βρήκαν φοροδιαφυγή σε 3 στα 4 ημερόπλοια στην Κω - Δείτε βίντεο

Thema Insights

Η COSMOTE TELEKOM στηρίζει τον ελληνικό στίβο – Χορηγός του ΣΕΓΑΣ και των Ολυμπιονικών Τεντόγλου & Καραλή

Με τη λάμψη του Μίλτου Τεντόγλου, τη δυναμική του Εμμανουήλ Καραλή και την ενωμένη εθνική ομάδα, η Ελλάδα δίνει το «παρών» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου - Στο πλευρό τους βρίσκεται η COSMOTE TELEKOM, στηρίζοντας έμπρακτα κάθε βήμα τους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης