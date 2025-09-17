Κινητοποίηση για καπνούς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη Λεωφόρο Συγγρού, στο σημείο η Πυροσβεστική
Κινητοποίηση για καπνούς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη Λεωφόρο Συγγρού, στο σημείο η Πυροσβεστική
Το κτίριο βρίσκεται επί της Λεωφόρου Συγγρού
Συναγερμός στην Πυροσβεστική σήμανε νωρίτερα σήμερα, καθώς πυκνοί καπνοί βγαίνουν από εγκαταλελειμμένο κτίριο που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Συγγρού.
Στο σημείο έσπευσαν 14 πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ αστυνομικοί απέκλεισαν τον παράδρομο της Συγγρού. Στο κτίριο εντοπίστηκε εστία φωτιάς -και συγκεκριμένα στον δεύτερο όροφο- ενώ καπνοί έβγαιναν από αρκετά ανοικτά σημεία. Το συμβάν αντιμετωπίζεται και δεν υπάρχει κίνδυνος να λάβει διαστάσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστα άτομα είχαν μπει το βράδυ στο κτίριο και υπό άγνωστες συνθήκες ξεκίνησε η φωτιά.
Στο σημείο έσπευσαν 14 πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ αστυνομικοί απέκλεισαν τον παράδρομο της Συγγρού. Στο κτίριο εντοπίστηκε εστία φωτιάς -και συγκεκριμένα στον δεύτερο όροφο- ενώ καπνοί έβγαιναν από αρκετά ανοικτά σημεία. Το συμβάν αντιμετωπίζεται και δεν υπάρχει κίνδυνος να λάβει διαστάσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστα άτομα είχαν μπει το βράδυ στο κτίριο και υπό άγνωστες συνθήκες ξεκίνησε η φωτιά.
Ειδήσεις σήμερα:
Σε συναγερμό οι Ένοπλες Δυνάμεις λόγω του Πίρι Ρέις - Άσκηση ετοιμότητας από τον Έβρο έως τη Μεγίστη
Navy Seals: Οι αόρατες «φώκιες» που σκότωσαν τον Μπιν Λάντεν και οι μυστικές αποστολές που απέτυχαν, από τη Γρενάδα έως την Υεμένη
Ελεγκτές της ΑΑΔΕ ντύθηκαν τουρίστες και βρήκαν φοροδιαφυγή σε 3 στα 4 ημερόπλοια στην Κω - Δείτε βίντεο
Σε συναγερμό οι Ένοπλες Δυνάμεις λόγω του Πίρι Ρέις - Άσκηση ετοιμότητας από τον Έβρο έως τη Μεγίστη
Navy Seals: Οι αόρατες «φώκιες» που σκότωσαν τον Μπιν Λάντεν και οι μυστικές αποστολές που απέτυχαν, από τη Γρενάδα έως την Υεμένη
Ελεγκτές της ΑΑΔΕ ντύθηκαν τουρίστες και βρήκαν φοροδιαφυγή σε 3 στα 4 ημερόπλοια στην Κω - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα