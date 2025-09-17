Εκδορές και δαγκώματα έχει το 5χρονο παιδί μετά την επίθεση από λύκο στη Χαλκιδική - Βίντεο δείχνει το ζώο να κυκλοφορεί ανενόχλητο στην παραλία

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο λύκος κατεβαίνει σε περιοχή με πολύ κόσμο. Εδώ και αρκετές μέρες ο συγκεκριμένος λύκος κατεβαίνει συχνά στον οικισμό του Νέου Μαρμαρά προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.