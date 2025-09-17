Εκδορές και δαγκώματα έχει το 5χρονο παιδί μετά την επίθεση από λύκο στη Χαλκιδική - Βίντεο δείχνει το ζώο να κυκλοφορεί ανενόχλητο στην παραλία
Η υγεία του παιδιού δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο
Εκδορές και δαγκώματα έχει το 5χρονο παιδί που τραυματίστηκε μετά από επίθεση λύκου το πρωί της Παρασκευής (12/9) σε παραλία του Νέου Μαρμαρά στη Χαλκιδική.
Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το παιδί φέρεται να έπαιζε αμέριμνο στην παραλία με τη μητέρα του, όταν ο λύκος του επιτέθηκε από πίσω.
Η μητέρα του, που κατάγεται από τη Σερβία, προσπάθησε και τελικά κατάφερε να απωθήσει το άγριο ζώο. Το παιδί νοσηλεύεται, ωστόσο η υγεία του δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο.
Πρόκειται για το πρώτο καταγεγραμμένο περιστατικό επίθεσης λύκου σε άνθρωπο στην Ελλάδα, όπως επεσήμανε ο αντιδήμαρχος Σιθωνίας «είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα που καταγράφεται επίθεση λύκου σε άνθρωπο. Μέχρι τώρα είχαμε μόνο επιθέσεις λύκων σε ζώα».
Η «Καλλιστώ» (περιβαλλοντολογική οργάνωση) βρίσκεται στο σημείο και σαρώνει την περιοχή με κάμερες και drones προκειμένου να τον εντοπίσουν και να τον απομακρύνουν.
Οι εμφανίσεις του λύκου αποτυπώθηκαν σε βίντεο τόσο εντός του χωριού όσο και στην παραλία με τον λύκο να κάνει βόλτες ανάμεσα στις ξαπλώστρες beach bar της περιοχής.
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο λύκος κατεβαίνει σε περιοχή με πολύ κόσμο. Εδώ και αρκετές μέρες ο συγκεκριμένος λύκος κατεβαίνει συχνά στον οικισμό του Νέου Μαρμαρά προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.
