Κρατούμενος για ναρκωτικά διακινούσε κοκαΐνη και κάνναβη και μέσα στις φυλακές Σταυρακίου Ιωαννίνων

Δεκάδες αυτοσχέδιες συσκευασίες μεκαι ακατέργαστηφέρεται να είχε κρυμμένες σε κοινόχρηστο χώρο τωνστο συγκεκριμένο Σωφρονιστικό Κατάστημα.Την ποσότητα των ναρκωτικών εντόπισαν στο πλαίσιο έρευνας που πραγματοποιήθηκε από σωφρονιστικούς υπαλλήλους στο Κατάστημα Κράτησης. Όπως διαπιστώθηκε, ο κρατούμενος κατείχε πλήθος αυτοσχέδιων συσκευασιών με ναρκωτικές ουσίες, τις οποίεςΕιδικότερα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 43 συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 46,7 γραμμαρίων και 82 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 44,52 γραμμαρίων.Αμέσως ενημερώθηκε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων και ο κρατούμενος συνελήφθη.Πρόκειται για Έλληνα, ο οποίοςΜε τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.