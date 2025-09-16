Ta serum της LA VIE EN ROSE ενισχύουν τη φυσική ανανέωση, προστατεύουν από εξωτερικές επιβαρύνσεις και χαρίζουν αίσθηση άνεσης, φρεσκάδας και ευεξίας κάθε στιγμή της ημέρας.
Κρατούμενος για ναρκωτικά διακινούσε κοκαΐνη και κάνναβη και μέσα στις φυλακές Σταυρακίου Ιωαννίνων
Είχε κρύψει δεκάδες συσκευασίες σε κοινόχρηστο σημείο των φυλακών
Δεκάδες αυτοσχέδιες συσκευασίες με κοκαΐνη και ακατέργαστη κάνναβη φέρεται να είχε κρυμμένες σε κοινόχρηστο χώρο των Φυλακών Σταυρακίου Ιωαννίνων, κρατούμενος στο συγκεκριμένο Σωφρονιστικό Κατάστημα.
Την ποσότητα των ναρκωτικών εντόπισαν στο πλαίσιο έρευνας που πραγματοποιήθηκε από σωφρονιστικούς υπαλλήλους στο Κατάστημα Κράτησης. Όπως διαπιστώθηκε, ο κρατούμενος κατείχε πλήθος αυτοσχέδιων συσκευασιών με ναρκωτικές ουσίες, τις οποίες είχε αποκρύψει σε κοινόχρηστο σημείο.
Ειδικότερα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 43 συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 46,7 γραμμαρίων και 82 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 44,52 γραμμαρίων.
Αμέσως ενημερώθηκε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων και ο κρατούμενος συνελήφθη.
Πρόκειται για Έλληνα, ο οποίος κατηγορείται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.
