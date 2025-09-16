Ta serum της LA VIE EN ROSE ενισχύουν τη φυσική ανανέωση, προστατεύουν από εξωτερικές επιβαρύνσεις και χαρίζουν αίσθηση άνεσης, φρεσκάδας και ευεξίας κάθε στιγμή της ημέρας.
Έρχονται ισχυροί άνεμοι έως και 8 μποφόρ, μέχρι πότε θα πάει ο καιρός χωρίς βροχές
Έρχονται ισχυροί άνεμοι έως και 8 μποφόρ, μέχρι πότε θα πάει ο καιρός χωρίς βροχές
Ισχυροί άνεμοι θα κυριαρχήσουν τις επόμενες ημέρες, ενώ η ανομβρία θα συνεχιστεί μέχρι και σχεδόν το τέλος του μήνα
Κύριο χαρακτηριστικό του καιρού σήμερα Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου είναι το μελτέμι στο Αιγαίο το οποίο θα ενισχυθεί από την Πέμπτη στα 7 με 8 μποφόρ και θα διαρκέσει έως και το Σάββατο.
Η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει 2 με 3 βαθμούς Κελσίου, αλλά θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.
Πιο αναλυτικά, σήμερα ο καιρός θα είναι αίθριος με λίγα σύννεφα στα βουνά της χώρας το μεσημέρι. Οι άνεμοι που θα πνέουν στο Αιγαίο θα έχουν ισχύ 6 και πολύ τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα βόρεια θα φτάσει τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου και στην υπόλοιπη χώρα τους 29 με 33 βαθμούς και τοπικά τους 34 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει μέχρι τους 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι αίθριος ενώ ο υδράργυρος θα δείξει 30 βαθμούς Κελσίου.
Από το ύψος των 800 χιλιομέτρων θα στέλνει δεδομένα που θα οδηγήσουν σε καλύτερες προγνώσεις καιρού αλλά και καλύτερες προγνώσεις για την ποιότητα της ατμόσφαιρας.
Στις πρώτες εικόνες η ESA δημοσίευσε κάποιες από τη Μεσόγειο, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Γενικά αίθριος καιρός.
Η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει 2 με 3 βαθμούς Κελσίου, αλλά θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.
Πιο αναλυτικά, σήμερα ο καιρός θα είναι αίθριος με λίγα σύννεφα στα βουνά της χώρας το μεσημέρι. Οι άνεμοι που θα πνέουν στο Αιγαίο θα έχουν ισχύ 6 και πολύ τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα βόρεια θα φτάσει τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου και στην υπόλοιπη χώρα τους 29 με 33 βαθμούς και τοπικά τους 34 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει μέχρι τους 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι αίθριος ενώ ο υδράργυρος θα δείξει 30 βαθμούς Κελσίου.
Οι πρώτες εικόνες του νέου μετεωρολογικού δορυφόρουΟ νέος ευρωπαϊκός μετεωρολογικός δορυφόρος ξεκίνησε να στέλνει δεδομένα. Πρόκειται για τον δορυφόρο πολικής τροχιάs ΜΕΤΟP –SG, τον πρώτο της δεύτερης γενιάς.
Από το ύψος των 800 χιλιομέτρων θα στέλνει δεδομένα που θα οδηγήσουν σε καλύτερες προγνώσεις καιρού αλλά και καλύτερες προγνώσεις για την ποιότητα της ατμόσφαιρας.
Στις πρώτες εικόνες η ESA δημοσίευσε κάποιες από τη Μεσόγειο, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Ο καιρός σήμερα από την ΕΜΥ
Γενικά αίθριος καιρός.
Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 3 με 4
μποφόρ ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4
με 6, τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στο ανατολικό
Αιγαίο. Θα φτάσει τους 30 με 32 και τοπικά στα κεντρικά και τα
νότια ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-09-2025
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Στα βόρεια αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με παροδικά αραιές νεφώσεις στο Ιόνιο, τα δυτικά και κεντρικά ηπειρωτικά.
Τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά και βόρεια.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στα πελάγη 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά, το Ιόνιο, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 30 με 32 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 33 με 34 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
μποφόρ ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4
με 6, τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στο ανατολικό
Αιγαίο. Θα φτάσει τους 30 με 32 και τοπικά στα κεντρικά και τα
νότια ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-09-2025
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Στα βόρεια αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με παροδικά αραιές νεφώσεις στο Ιόνιο, τα δυτικά και κεντρικά ηπειρωτικά.
Τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά και βόρεια.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στα πελάγη 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά, το Ιόνιο, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 30 με 32 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 33 με 34 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
Ειδήσεις σήμερα:
H σύζυγος του Αντετοκούνμπο, Μαράια, καταγγέλλει απειλές από Τούρκους: «Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένειά σου» της γράφουν
Στη Νέα Δημοκρατία προσχώρησε ο Ανδρέας Λοβέρδος
Βιομήχανος, πολιτικός και επιχειρηματίας έπεσαν θύματα μεγάλης κομπίνας με κάλπικες χρυσές λίρες - Τι ανακάλυψε το ελληνικό FBI
H σύζυγος του Αντετοκούνμπο, Μαράια, καταγγέλλει απειλές από Τούρκους: «Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένειά σου» της γράφουν
Στη Νέα Δημοκρατία προσχώρησε ο Ανδρέας Λοβέρδος
Βιομήχανος, πολιτικός και επιχειρηματίας έπεσαν θύματα μεγάλης κομπίνας με κάλπικες χρυσές λίρες - Τι ανακάλυψε το ελληνικό FBI
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα