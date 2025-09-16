Έρχονται ισχυροί άνεμοι έως και 8 μποφόρ, μέχρι πότε θα πάει ο καιρός χωρίς βροχές

Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 3 με 4μποφόρ ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4με 6, τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στο ανατολικόΑιγαίο. Θα φτάσει τους 30 με 32 και τοπικά στα κεντρικά και τανότια ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-09-2025ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΣτα βόρεια αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με παροδικά αραιές νεφώσεις στο Ιόνιο, τα δυτικά και κεντρικά ηπειρωτικά.Τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά και βόρεια.Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στα πελάγη 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά, το Ιόνιο, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 30 με 32 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 33 με 34 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.