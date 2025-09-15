Προφυλακιστέος ο Αιγύπτιος για το τροχαίο δυστύχημα στα Μάλια με θύμα την 23χρονη Μαρία, τι είπε στην απολογία του
Προφυλακιστέος ο Αιγύπτιος για το τροχαίο δυστύχημα στα Μάλια με θύμα την 23χρονη Μαρία, τι είπε στην απολογία του
Υποστήριξε πως δεν ήταν ούτε κουρασμένος ούτε είχε καταναλώσει αλκοόλ, ενώ εμφανίστηκε συγκλονισμένος και συντετριμμένος
Προφυλακιστέος κρίθηκε, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 27χρονος Αιγύπτιος που εμπλέκεται στο δυστύχημα της 11ης Σεπτεμβρίου με θύμα την 23χρονη Μαρία στην οδό Γραμματικάκη στα Μάλια.
Το τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 27χρονος εξετράπη της πορείας της και συγκρούστηκε με το δίκυκλο της άτυχης κοπέλας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της. Ο Αιγύπτιος δεν είχε δίπλωμα οδήγησης.
Στην απολογία του, σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι «κάτι συνέβη με το λάστιχο» της μηχανής του, γεγονός που τον έκανε να χάσει τον έλεγχο. Υποστήριξε πως δεν ήταν ούτε κουρασμένος ούτε είχε καταναλώσει αλκοόλ, ενώ εμφανίστηκε συγκλονισμένος και συντετριμμένος για τον θάνατο της νεαρής κοπέλας. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, προσπάθησε να βρει τρόπο να επικοινωνήσει με την οικογένεια της Μαρίας για να ζητήσει συγγνώμη.
Όπως ανέφερε, λίγο πριν το δυστύχημα ήθελε να πάει σε σούπερ μάρκετ για να προμηθευτεί τρόφιμα και είχε σκοπό να επιστρέψει στο σπίτι του για να ξεκουραστεί. «Δεν υπάκουσε η μηχανή», τόνισε ενώπιον των αρχών, αποδίδοντας εκεί την τραγική κατάληξη.
