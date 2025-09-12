Στη φυλακή τρεις Τούρκοι μετανάστες που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη - Εφαρμόστηκε ο νέος νόμος
Οι τρεις μετανάστες ρωτήθηκαν αν θέλουν να επιστρέψουν στη χώρα τους και να ανασταλεί η εκτέλεση της ποινής – Και οι τρεις αρνήθηκαν και οδηγήθηκαν σε φυλακές
Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν μετά την καταδίκη τους από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τρεις αλλοδαποί που συνελήφθησαν, καθώς διέμεναν παράνομα στην ελληνική επικράτεια.
Εφαρμόζοντας τις νέες διατάξεις σχετικά με το μεταναστευτικό και την παράνομη παραμονή στη χώρα, το δικαστήριο δεν ανέστειλε ούτε μετέτρεψε τις ποινές τους και έτσι οδηγήθηκαν στη φυλακή.
Πρόκειται για τρεις κατηγορούμενους τουρκικής καταγωγής. Στους δύο επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης δύο ετών, ενώ στον τρίτο, ηλικίας 19 ετών, επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης δέκα μηνών, καθώς του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας. Επιπλέον, σε όλους επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο 5.000 ευρώ.
Το δικαστήριο ρώτησε τους κατηγορουμένους –όπως προβλέπεται– αν συναινούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους και έτσι να ανασταλεί η εκτέλεση της ποινής τους. Ωστόσο, και οι τρεις αρνήθηκαν και οδηγήθηκαν σε σωφρονιστικό κατάστημα της χώρας.
Στις απολογίες τους, οι δύο πρώτοι ανέφεραν ότι ήρθαν στην Ελλάδα πριν από τρεις ημέρες και είχαν σκοπό να φτάσουν στην Αθήνα, ώστε να ξεκινήσουν τις διαδικασίες για τη χορήγηση πολιτικού ασύλου, καθώς –όπως υποστήριξαν– έφυγαν από την Τουρκία για πολιτικούς λόγους.
Ο 19χρονος, από την πλευρά του, ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν στην Ελλάδα την τελευταία εβδομάδα και ότι έφυγε από τη χώρα του για οικογενειακούς λόγους. Υποστήριξε, επίσης, ότι είχε κλείσει ραντεβού για να αιτηθεί άσυλο, ωστόσο συνελήφθη πριν προλάβει να ξεκινήσει τη διαδικασία.
