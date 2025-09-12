Εγκύκλιος Πλεύρη καθιερώνει τον όρο «παράνομη μετανάστευση» - Οι μετανάστες θα γλιτώνουν τη φυλακή μόνο εάν επιστρέφουν στη χώρα τους
Εγκύκλιο με την οποία δίνεται σαφής κατεύθυνση για την εφαρμογή του άρθρου 27 του Ν. 5226/25, που προβλέπει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών για όσους παραμένουν παράνομα στη χώρα υπέγραψε ο Θάνος Πλεύρης, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
Με την εγκύκλιο, το υπουργείο καθιστά σαφές ότι από εδώ και στο εξής καταργείται σε όλα τα έγγραφα ο όρος «παράτυπη μετανάστευση», ο οποίος αντικαθίσταται με τον νομικά ακριβή όρο «παράνομη μετανάστευση». Η αλλαγή αυτή κρίνεται αναγκαία ώστε να αντανακλάται το νέο νομοθετικό πλαίσιο, που ενισχύει τη διάκριση ανάμεσα στη νόμιμη και την παράνομη παραμονή στη χώρα.
Παράλληλα, δίνεται εντολή να ενημερωθούν άμεσα όλοι οι φιλοξενούμενοι στις δομές ότι σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ασύλου τους, θα τελούν υπό διοικητική κράτηση διάρκειας έως 24 μηνών, ενώ θα αντιμετωπίζουν και ποινή φυλάκισης από δύο έως πέντε έτη. Η μόνη διέξοδος ώστε να μην εκτίσουν την ποινή είναι η οικειοθελής επιστροφή στη χώρα καταγωγής τους.
Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι στόχος της εγκυκλίου είναι να αποτυπωθεί με σαφήνεια το πλέγμα μέτρων που προβλέπει η νέα νομοθεσία, καθώς και να διασφαλιστεί η άμεση συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία. Για τον λόγο αυτό, ορίζεται ότι μετά από κάθε τυχόν απόρριψη αίτησης ασύλου, οι διοικητές των δομών φιλοξενίας οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές.
