Προβλήματα στην κυκλοφορία στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Καλλιθέας - Όχημα έπεσε από αυτοκινητάμαξα

Το περιστατικό συνέβη στο ύψος του πρώτου τούνελ, στο ρεύμα προς Πειραιά
Δυσχέρεια στην κυκλοφορία αντιμετωπίζουν οι οδηγοί το βράδυ της Δευτέρας στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στην Καλλιθέα, καθώς όχημα έπεσε από αυτοκινητάμαξα.
Το περιστατικό συνέβη στο ύψος του πρώτου τούνελ, στο ρεύμα προς Πειραιά.
