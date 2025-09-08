Εξαφανίστηκε 15χρονη στη Νέα Σμύρνη
ΕΛΛΑΔΑ
Εξαφάνιση Νέα Σμύρνη Το Χαμόγελο του Παιδιού

Εξαφανίστηκε 15χρονη στη Νέα Σμύρνη

Το «Χαμόγελο του Παιδιού»  προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο

Εξαφανίστηκε 15χρονη στη Νέα Σμύρνη
2 ΣΧΟΛΙΑ
Εξαφανίστηκε στις 7 Σεπτεμβρίου από χώρο φιλοξενίας στην περιοχή της Νέας Σμύρνης, η Ελευθερία Σ., 15 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 8 Σεπτεμβρίου και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ελευθερία Σ. έχει καστανοκόκκινα μαλλιά, καστανά μάτια, έχει ύψος 1,70 και είναι εύσωμη. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι και πολύχρωμο κοντό μπλουζάκι.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. 

Ειδήσεις σήμερα:

Κατέρρευσε η κυβέρνηση στη Γαλλία - Έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης, καταθέτει την παραίτησή του ο Μπαϊρού

Τα μυστικά αίτια της ακρίβειας - Γιατί το μοσχαράκι ξεπέρασε τα €20 και πώς η ευλογιά θερίζει κοπάδια και... κτηνοτρόφους

Οι γλωσσολόγοι των γηπέδων: Τα «λαμόγια», το «πούλμαν», ο μυρωδιάς και άλλα πολλά που πέρασαν στα... λεξικά
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης μέσω των κρίσιμων πρώτων υλών

Η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης μέσω των κρίσιμων πρώτων υλών

Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.

H ΔΕΠΑ Εμπορίας μετασχηματίζεται σε έναν πλήρως καθετοποιημένο και σύγχρονο ενεργειακό όμιλο

Προχωρά δυναμικά σε εξελικτικές κινήσεις που κάνουν τη διαφορά, θωρακίζοντας τη χώρα, προάγοντας την ενεργειακή ασφάλεια και προετοιμάζοντας την ενέργεια της επόμενης ημέρας, με βάση τη βιωσιμότητα και τα οφέλη του τελικού καταναλωτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης