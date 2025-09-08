Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Εξαφανίστηκε 15χρονη στη Νέα Σμύρνη
Εξαφανίστηκε 15χρονη στη Νέα Σμύρνη
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο
Εξαφανίστηκε στις 7 Σεπτεμβρίου από χώρο φιλοξενίας στην περιοχή της Νέας Σμύρνης, η Ελευθερία Σ., 15 ετών.
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 8 Σεπτεμβρίου και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.
Η Ελευθερία Σ. έχει καστανοκόκκινα μαλλιά, καστανά μάτια, έχει ύψος 1,70 και είναι εύσωμη. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι και πολύχρωμο κοντό μπλουζάκι.
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
