Καταδικάστηκε 43χρονος που εξύβρισε και απείλησε την 46χρονη σύζυγό του στον Βόλο, μπροστά στην ανήλικη κόρη της
Καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 2 ετών, από τα οποία θα εκτίσει τους 3 μήνες
Θύμα ενδοοικογενειακής βίας έπεσε μία 46χρονη, της οποίας ο σύζυγος την απείλησε και την εξύβρισε.
Σύμφωνα με τον ιστότοπο geogonotanews.gr, το περιστατικό συνέβη την Κυριακή στον Βόλο, με αφορμή ένα σαμπουάν, το καπάκι του οποίου η 46χρονη δεν άνοιξε πριν το δώσει στον σύζυγό της - όπως φέρεται να της ζήτησε εκείνος - με αποτέλεσμα ο 43χρονος να αρχίσει να της φωνάζει και να την βρίζει.
Η 46χρονη προσπάθησε, έπειτα, να τον αποφύγει, και ως εκ τούτου μεταφέρθηκε από την αυλή στο σαλόνι του σπιτιού μαζί με την ανήλικη κόρη τους, ωστόσο ο 43χρονος την ακολούθησε και συνέχισε να βρίζει.
Το ανήλικο κοριτσάκι, έπειτα, φέρεται να είχε τρομοκρατηθεί και η μητέρα του, τρομοκρατημένη, αποφάσισε να πάρει την κόρη της και να φύγουν από το σπίτι. Εκείνη την στιγμή, ο σύζυγός της την απείλησε θα την σκοτώσει, κάνοντας μάλιστα την χαρακτηριστική κίνηση με το δάχτυλο κατά μήκος του λαιμού του.
Λίγες στιγμές αργότερα, ο 43χρονος μετέβη στην κουζίνα και η 46χρονη, μαζί με την ανήλικη κόρη της, βρήκε ευκαιρία να φύγει από το σπίτι και να καλέσει την αστυνομία.
Σε ελάχιστα λεπτά, ο 43χρονος είχε συλληφθεί για την πράξη της ενδοοικογενειακής απειλής, τελεσθείσα ενώπιον ανηλίκου, περνώντας το βράδυ στο κρατητήριο.
Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε σήμερα το μεσημέρι ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, όπου και ισχυρίστηκε πως νευρίασε «χωρίς λόγο», ενώ αρνήθηκε πως απείλησε ότι θα την σκοτώσει ή ότι προέβη στην χαρακτηριστική απειλητική κίνηση. Ο ίδιος κατέθεσε ότι σκοπεύει να πάρει διαζύγιο.
Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο, καταδικάζοντάς τον σε ποινή φυλάκισης 2 ετών, από τα οποία θα εκτίσει τους 3 μήνες στην φυλακή και θα ανασταλούν οι υπόλοιποι, με την έφεση να μην διατηρεί το ανασταλτικό της αποτέλεσμα. Ως παρεπόμενες ποινές, διατάχθηκε η απαγόρευση προσέγγισης της συζύγου του σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και η οποιαδήποτε επικοινωνία, με όποιο τρόπο, με εκείνη.
