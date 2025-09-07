Ηράκλειο: Νεαρός άνδρας αυτοπυροβολήθηκε στο πρόσωπο
Ηράκλειο: Νεαρός άνδρας αυτοπυροβολήθηκε στο πρόσωπο
Φέρει σοβαρά τραύματα - Μεταφέρθηκε σε Κέντρο Υγείας - Αναμένεται να διακομιστεί στο Νοσοκομείο
Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρχές στο Ηράκλειο νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου, καθώς 23χρονος νεαρός αποπειράθηκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Cretalive, να βάλει τέλος στη ζωή του.
Ο νεαρός, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες αυτοπυροβολήθηκε με αεροβόλο όπλο στο πρόσωπό και φέρει πολύ σοβαρά τραύματα.
Ο 23χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, ενώ αναμένεται να διακομιστεί στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.
