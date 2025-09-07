Ηράκλειο: Νεαρός άνδρας αυτοπυροβολήθηκε στο πρόσωπο
ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο Απόπειρα αυτοκτονίας

Ηράκλειο: Νεαρός άνδρας αυτοπυροβολήθηκε στο πρόσωπο

Φέρει σοβαρά τραύματα - Μεταφέρθηκε σε Κέντρο Υγείας - Αναμένεται να διακομιστεί στο Νοσοκομείο

Ηράκλειο: Νεαρός άνδρας αυτοπυροβολήθηκε στο πρόσωπο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρχές στο Ηράκλειο νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου, καθώς 23χρονος νεαρός αποπειράθηκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Cretalive, να βάλει τέλος στη ζωή του.

Ο νεαρός, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες αυτοπυροβολήθηκε με αεροβόλο όπλο στο πρόσωπό και φέρει πολύ σοβαρά τραύματα.

Ο 23χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, ενώ αναμένεται να διακομιστεί στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.




Ειδήσεις σήμερα:

Ο Κάρλο Ακούτις έγινε ο πρώτος Millenial άγιος της Καθολικής Εκκλησίας - Δείτε στιγμιότυπα από την τελετή

Μητσοτάκης για την ακρίβεια: Δίνουμε περισσότερα λεφτά στην τσέπη του νοικοκυριού

H τελευταία ηρωική πράξη του Mercury Psillakis προτού κατασπαραχτεί από τον καρχαρία στην παραλία του Σίδνεϊ
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

H ΔΕΠΑ Εμπορίας μετασχηματίζεται σε έναν πλήρως καθετοποιημένο και σύγχρονο ενεργειακό όμιλο

H ΔΕΠΑ Εμπορίας μετασχηματίζεται σε έναν πλήρως καθετοποιημένο και σύγχρονο ενεργειακό όμιλο

Προχωρά δυναμικά σε εξελικτικές κινήσεις που κάνουν τη διαφορά, θωρακίζοντας τη χώρα, προάγοντας την ενεργειακή ασφάλεια και προετοιμάζοντας την ενέργεια της επόμενης ημέρας, με βάση τη βιωσιμότητα και τα οφέλη του τελικού καταναλωτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης