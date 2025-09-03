Τραγωδία στo Ηρακλείο: 40χρονος κατέρρευσε σε καφενείο και άφησε την τελευταία του πνοή
Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 40χρονο και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του

Τραγωδία στις Γκαγκάλες Ηρακλείου Κρήτης με 40χρονο να αφήνει την τελευταία του πνοή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε αναίσθητος από θαμώνες μέσα σε καφενείο του χωριού, καθισμένος σε καρέκλα, χωρίς να έχει σφυγμό.

Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για πιθανή ανακοπή καρδιάς. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 40χρονο και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

