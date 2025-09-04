Επεκτείνεται σήμερα το ωράριο λειτουργίας μετρό και τραμ λόγω συναυλίας

από Ομόνοια προς Ανθούπολη στις 02:03,από Αττική προς Ελληνικό στις 01:49,από Αττική προς Ανθούπολη στις 02:08,από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 01:34,από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 01:38,από Μοναστηράκι προς Δ. Πλακεντίας στις 01:55 &από Μοναστηράκι προς Δημοτικό Θέατρο στις 02:02.Στο δίκτυο του ΤΡΑΜ τα τελευταία οχήματα θα αναχωρήσουν από τη στάση "ΣΥΝΤΑΓΜΑ":προς Πικροδάφνη στις 01:15 καιπρος Ασκληπιείο Βούλας με ανταπόκριση στη στάση "ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ" για "ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ ΠΕΙΡΑΙΑ" στις 01:30.