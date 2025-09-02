Η Ελλάδα πεθαίνει, λέει ο Έλον Μασκ για το δημογραφικό
Η Ελλάδα πεθαίνει, λέει ο Έλον Μασκ για το δημογραφικό

Ο μεγιστάνας αναφέρθηκε ακόμα μία φορά στο θέμα της υπογεννητικότητας

Στο θέμα της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα αναφέρθηκε για άλλη μια φορά ο Έλον Μασκ με ανάρτησή του στο Χ.

Ο μεγιστάνας ανέβασε στο Χ μια ανάρτηση στην οποία έγραφε «ο θάνατος της Ελλάδας» και δημοσίευσε την είδηση για 700 κλειστά σχολεία στη χώρα. 

Υπενθυμίζεται ότι τουλάχιστον δύο φορές στο παρελθόν ο Έλον Μασκ έχει ασχοληθεί ειδικά με την Ελλάδα για το θέμα της υπογεννητικότητας.

«Η Ελλάδα βιώνει πληθυσμιακή κατάρρευση» έγραφε χαρακτηριστικά τον Απρίλιο του 2024 ενώ πέντε μήνες αργότερα, τον Σεπτέμβριο, εξέφραζε την έκπληξή του για το γεγονός ότι στη χώρα μας ήταν διπλάσιος ο αριθμός των θανάτων σε σχέση με τον αριθμό των γεννήσεων.

