Θρίλερ στην Κόρινθο με τον θάνατο 22χρονου από τραύμα με μαχαίρι στον λαιμό - «Τον έφαγαν» φώναζε ο αδελφός του
Θρίλερ στην Κόρινθο με τον θάνατο 22χρονου από τραύμα με μαχαίρι στον λαιμό - «Τον έφαγαν» φώναζε ο αδελφός του
Ο νεαρός βρέθηκε αιμόφυρτος στην πόρτα του σπιτιού του - Άτομα με τα οποία είχε φιλικές σχέσεις «έδειξαν» οι φωνές του αδελφού του
Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη από χθες το βράδυ στο Νοσοκομείο της Κορίνθου όπου τα ξημερώματα άφησε την τελευταία του πνοή ένας 22χρονος ο οποίος μεταφέρθηκε από τον Άσσο Κορινθίας με τραύμα στο λαιμό από μαχαίρι.
Το νεαρό μετέφεραν με το αυτοκίνητό τους οι γονείς και ο αδελφός του αφού τον είχαν βρει μέσα σε μια «λίμνη αίματος» στην πόρτα του σπιτιού της οικογένειας.
Όταν στις 2:30 τα ξημερώματα ο 22χρονος έφτασε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου της Κορίνθου είχε ακόμα τις αισθήσεις του και ο γιατρός που τον εξέτασε διέκρινε πως έφερε τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο.
Άμεσα ειδοποίησε την Αστυνομία ενώ έξω από το Νοσοκομείο ο αδελφός του φώναζε με λυγμούς ότι ο 22χρονος είχε πέσει θύμα δολοφονικής επίθεσης.
«Τον έφαγαν» φέρεται να έλεγε ο αδελφός του αδικοχαμένου νεαρού δείχνοντας ως δράστες της επίθεσης άτομα με τα οποία ο 22χρονος διατηρούσε φιλικές σχέσεις.
Τα ξημερώματα και παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή ο 22χρονος κατέληξε καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, το τραύμα που έφερε κοντά στην καρωτίδα ήταν διαμπερές και απέβη θανάσιμο.
Έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του 22χρονου διενεργούν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορινθίας με τις Αρχές να αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και αυτό της εγκληματικής ενέργειας.
Κρίσιμες για την εξιχνίαση της υπόθεσης θεωρούνται οι καταθέσεις των γονέων και του αδελφού του νεαρού χωρίς να αποκλείεται το σενάριο ο 22χρονος να αυτοτραυματίστηκε.
Το νεαρό μετέφεραν με το αυτοκίνητό τους οι γονείς και ο αδελφός του αφού τον είχαν βρει μέσα σε μια «λίμνη αίματος» στην πόρτα του σπιτιού της οικογένειας.
Όταν στις 2:30 τα ξημερώματα ο 22χρονος έφτασε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου της Κορίνθου είχε ακόμα τις αισθήσεις του και ο γιατρός που τον εξέτασε διέκρινε πως έφερε τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο.
Άμεσα ειδοποίησε την Αστυνομία ενώ έξω από το Νοσοκομείο ο αδελφός του φώναζε με λυγμούς ότι ο 22χρονος είχε πέσει θύμα δολοφονικής επίθεσης.
«Τον έφαγαν» φέρεται να έλεγε ο αδελφός του αδικοχαμένου νεαρού δείχνοντας ως δράστες της επίθεσης άτομα με τα οποία ο 22χρονος διατηρούσε φιλικές σχέσεις.
Τα ξημερώματα και παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή ο 22χρονος κατέληξε καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, το τραύμα που έφερε κοντά στην καρωτίδα ήταν διαμπερές και απέβη θανάσιμο.
Έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του 22χρονου διενεργούν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορινθίας με τις Αρχές να αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και αυτό της εγκληματικής ενέργειας.
Κρίσιμες για την εξιχνίαση της υπόθεσης θεωρούνται οι καταθέσεις των γονέων και του αδελφού του νεαρού χωρίς να αποκλείεται το σενάριο ο 22χρονος να αυτοτραυματίστηκε.
Ειδήσεις σήμερα:
Η ακτινογραφία της μαφίας της Κρήτης: Ο Αρχηγός, ο «Αυστραλός», ο «Μικρός» και οι τρεις υποομάδες - Πήραν με εκβιασμούς εκκλησιαστική περιουσία €1,5 εκατ.
Τα αξέχαστα σπίτια του ελληνικού κινηματογράφου: Από την οικία Κοκοβίκου, μέχρι τη βίλα Λεβίδη με τα 70 δωμάτια
Σπύρος Βελέντζας: Έσβησε σε φυλακή των ΗΠΑ o «Σακαφλιάς» της Greek Mafia
Η ακτινογραφία της μαφίας της Κρήτης: Ο Αρχηγός, ο «Αυστραλός», ο «Μικρός» και οι τρεις υποομάδες - Πήραν με εκβιασμούς εκκλησιαστική περιουσία €1,5 εκατ.
Τα αξέχαστα σπίτια του ελληνικού κινηματογράφου: Από την οικία Κοκοβίκου, μέχρι τη βίλα Λεβίδη με τα 70 δωμάτια
Σπύρος Βελέντζας: Έσβησε σε φυλακή των ΗΠΑ o «Σακαφλιάς» της Greek Mafia
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα