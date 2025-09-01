Ο Βασίλης Κελλάρης πρόεδρος στη μονάδα IVF Εμβρυογένεσις του Υγεία

Η μονάδα ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις ανακοίνωσε την ανάληψη της θέσης του προέδρου από τον μαιευτήρα - γυναικολόγο, Δρ. Βασίλη Κελλάρη, ο οποίος έχει πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Έχει εκπαιδευτεί και εργαστεί σε κορυφαία Κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού, ενώ είναι ευρύτερα αναγνωρισμένος για την επιστημονική του προσέγγιση και τη διαρκή προσήλωσή του στην καινοτομία στον τομέα της αναπαραγωγικής ιατρικής. Είναι επίσης ιδρυτικό μέλος και επιστημονικός συνεργάτης αναγνωρισμένων ιατρικών ομάδων που έχουν συμβάλει ουσιαστικά στην προώθηση σύγχρονων τεχνικών στον τομέα της υποβοηθουμένης αναπαραγωγής, με υψηλά ποσοστά επιτυχίας.Ο Βασίλης Κελλάρης, είναι συνιδρυτής του μη κερδοσκοπικού σωματείου Be-Live, που έχει διακριθεί ως ένας από τους πιο δραστήριους φορείς στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος στην Ελλάδα. Προωθεί πολιτικές για την μείωση του κόστους της εξωσωματικής γονιμοποίησης αλλά και τη σωστή ενημέρωση γύρω από τη γονιμότητα. Παράλληλα, μέσα από πολλές δράσεις στηρίζει στην πράξη ευάλωτα ζευγάρια σε ακριτικές περιοχές (όπως το Καστελόριζο και τη Λέρο) αλλά και στην τη Λίμνη Ευβοίας, παρέχοντας ενημερωτικά σεμινάρια και δωρεάν εξωσωματικές γονιμοποιήσεις.Η ανάληψη της προεδρίας σηματοδοτεί μια νέα δυναμική εποχή για τη Μονάδα ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις, με στρατηγικό στόχο τη διατήρηση της επιστημονικής υπεροχής, την εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογιών και την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του Κέντρου. Σε δήλωση του, με την ευκαρία ανάληψης των καθηκόντων του, ο Β. Κελλάρης αναφέρει: «Αποτελεί τιμή να αναλαμβάνω την προεδρία στο IVF ΥΓΕΙΑ. Με βαθύ αίσθημα ευθύνης και σεβασμού προς κάθε υπογόνιμο ζευγάρι, δεσμεύομαι να συνεχίσω με συνέπεια το έργο της ομάδας, δίνοντας έμφαση στην επιστημονική αρτιότητα, την καινοτομία και, κυρίως, την ανθρώπινη προσέγγιση που απαιτεί αυτός ο τόσο ευαίσθητος τομέας.Η Μονάδα ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στην Ελλάδα και διεθνώς, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια, την επιστημονική υπευθυνότητα και την ενίσχυση της ελπίδας κάθε οικογένειας».Ο Δρ. Βασίλειος Κελλάρης είναι διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην παθολογία εγκυμοσύνης υψηλού κινδύνου. Παράλληλα, είναι κάτοχος του διπλώματος εξειδίκευσης στη Διοίκηση και Οργάνωση Μονάδων Υγείας του Ανοιχτού Πανεπιστήμιου Αθηνών, του Διπλώματος Α.L.S.O. (Advanced Life Support in Obstetrics) και του πιστοποιητικού ΚΕΚ Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης στην «ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ». Έχει μετεκπαιδευθεί στην υπογονιμότητα και στις Μεθόδους Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο UZ Brussel, ενώ είναι πιστοποιημένος υπερηχογραφιστής και κάτοχος του Διπλώματος «Focus on Gynecology», καθώς και της πιστοποίησης ISGE (International Society of Gynecological Endocrinology).Είναι αντιπρόεδρος του νοσοκομείου «ΜΗΤΕΡΑ» και ενεργό μέλος της Ε.Ε.Α.Ι. (Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής) και της Ελληνικής Εταιρίας Ιατρών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΕΛΕΙΥΑ). Είναι Επιστημονικός Συνεργάτης στο κέντρο Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του νοσοκομείου «ΜΗΤΕΡΑ» και στη Μικτή Χειρουργική & Γυναικολογική Κλινική «ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ», ενώ συμμετέχει στη Συντονιστική Επιτροπή του ΚΕΚ για την Ανθρώπινη Αναπαραγωγή. Επίσης είναι μέλος της ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology), της European Academy of Gynecological Surgery και της GFA (Global Fertility Academy) και διατελεί editor της επιστημονικής επιθεώρησης BMJ (British Medical Journal).