Προφυλακίστηκε ο 76χρονος που ομολόγησε ότι δολοφόνησε τον συγχωριανό του για λίγα ροδάκινα στη Σκύδρα
Ο 76χρονος υποστήριξε ότι λειτούργησε εν βρασμώ ψυχής και ζήτησε συγγνώμη - Το χρονικό της δολοφονίας
Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 76χρονος που ομολόγησε την άγρια δολοφονία του 72χρονου συγχωριανού του, στη Δάφνη Σκύδρας.
Ο κατηγορούμενος, ο οποίος διώκεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, εμφανίστηκε μετανιωμένος ενώπιον της ανακρίτριας και ομολόγησε εκ νέου τη δολοφονία.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο 76χρονος υποστήριξε ότι λειτούργησε εν βρασμώ ψυχής και ζήτησε συγγνώμη. «Ήμασταν σε αντιδικία με το θύμα. Εκείνη την ημέρα θόλωσα, έχασα τον έλεγχο και λειτούργησα σαν άλλος άνθρωπος. Έχω μετανιώσει για τις πράξεις μου, μακάρι να μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω», φέρεται να είπε στην απολογία του.
Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε, επίσης, ότι είχε χρόνιες διαφορές με το θύμα και ότι την ημέρα που του αφαίρεσε τη ζωή, ο 72χρονος είχε βρεθεί στο χωράφι του για να τον κλέψει, κάτι που – όπως ανέφερε – είχε συμβεί και άλλες φορές.
Παράλληλα, υπέβαλε αίτημα για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, υποστηρίζοντας ότι αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας τα οποία επηρέασαν τη συμπεριφορά του την επίμαχη ημέρα.
Μετά την απολογία του, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας, ο 76χρονος οδηγήθηκε στη φυλακή.
Υπενθυμίζεται ότι, η εξαφάνιση του θύματος δηλώθηκε από την κόρη του επίσημα στην αστυνομία στις 17 Αυγούστου και άμεσα ξεκίνησαν οι έρευνες, καθώς τα ίχνη του είχαν χαθεί μία ημέρα νωρίτερα, όταν έφυγε από την οικία του και δεν επέστρεψε.
Ο καθ’ ομολογίαν δράστης του εγκλήματος που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, «έσπασε» τελικά εννέα ημέρες αργότερα, το απόγευμα της Δευτέρας και ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι εκείνος κρύβεται πίσω από την υπόθεση εξαφάνισης του 72χρονου καθώς, όπως κυνικά φέρεται να είπε: «Τον πυροβόλησα με την καραμπίνα και τον σκότωσα».
Ο 76χρονος υπέδειξε το σημείο όπου είχε εγκαταλείψει τη σορό, ενώ περιέγραψε και τον τρόπο με τον οποίο αφαίρεσε τη ζωή του θύματος και όσα ακολούθησαν προκειμένου να καλύψει τα στοιχεία που θα αποκάλυπταν την ανθρωποκτονία.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο άνδρας ομολόγησε ότι το Σάββατο, 16 Αυγούστου, πυροβόλησε το θύμα με κυνηγετικό όπλο και στη συνέχεια το χτύπησε με το αυτοκίνητο. Έπειτα, έδεσε τη σορό στο όχημά του, την έσυρε μέχρι μια χωματερή έξω από το χωριό και την εγκατέλειψε εκεί.
Οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη του καθώς είχαν πληροφορίες ότι δράστης και θύμα είχαν διαφορές σχετικά με χωράφια. Κατά την αρχική του κατάθεση, ο 76χρονος υπέπεσε σε αντιφάσεις ενώ αντιλαμβανόμενος ότι οι Αρχές τον θεωρούν «νούμερο ένα» ύποπτο ομολόγησε τελικά τη δολοφονία του ηλικιωμένου, ο οποίος θεωρούνταν επίσημα αγνοούμενος μετά τη δήλωση της εξαφάνισής του.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο καθ’ ομολογίαν δράστης ανέφερε στους αστυνομικούς ότι ο λόγος που πυροβόλησε και σκότωσε τον 72χρονο ήταν επειδή τον είδε μέσα στο χωράφι του λίγο πριν το φονικό και θεώρησε πως έκλεβε ροδάκινα.
Υπενθυμίζεται ότι, η εξαφάνιση του θύματος δηλώθηκε από την κόρη του επίσημα στην αστυνομία στις 17 Αυγούστου και άμεσα ξεκίνησαν οι έρευνες, καθώς τα ίχνη του είχαν χαθεί μία ημέρα νωρίτερα, όταν έφυγε από την οικία του και δεν επέστρεψε.
Από την εξαφάνιση στη δολοφονία
Το πρωί της Δευτέρας 25 Αυγούστου εντοπίστηκε τελικά η σορός του 72χρονου σε αγροτική περιοχή της Πέλλας, ενώ το ίδιο απόγευμα συνελήφθη ο δράστης. Στον χώρο μετέβησαν κλιμάκια της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πέλλας για την εγκληματολογική διερεύνηση.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, το κυνηγετικό όπλο που κατείχε νόμιμα, δύο κάλυκες, ένα ζευγάρι υποδημάτων, ρούχα, καθώς και το ποσό των 1.770 ευρώ.
