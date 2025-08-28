Προφυλακίστηκε ο 76χρονος που ομολόγησε ότι δολοφόνησε τον συγχωριανό του για λίγα ροδάκινα στη Σκύδρα

Το πρωί της Δευτέρας 25 Αυγούστου εντοπίστηκε τελικά η σορός του 72χρονου σε αγροτική περιοχή της Πέλλας, ενώ το ίδιο απόγευμα συνελήφθη ο δράστης. Στον χώρο μετέβησαν κλιμάκια της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πέλλας για την εγκληματολογική διερεύνηση.Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, το κυνηγετικό όπλο που κατείχε νόμιμα, δύο κάλυκες, ένα ζευγάρι υποδημάτων, ρούχα, καθώς και το ποσό των 1.770 ευρώ.