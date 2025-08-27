Σκύδρα: Ζητά ψυχιατρική εξέταση ο 76χρονος που ομολόγησε ότι δολοφόνησε τον συγχωριανό του για λίγα ροδάκινα

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, μπορεί να μην είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές, όμως φαίνεται πως έχει εμμονές καθώς νομίζει πως τον καταδιώκουν και ότι όλο το χωριό είναι εχθροί του