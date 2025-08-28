Φωτιά τώρα σε αγροτική έκταση στη Βόρεια Εύβοια
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Βόρεια Εύβοια

Φωτιά τώρα σε αγροτική έκταση στη Βόρεια Εύβοια

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι της Πέμπτης (28/8) σε αγροτική έκταση στη Βόρεια Εύβοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, η φωτιά καίει ελιές και ξερά χόρτα στην περιοχή Κανατάδικα του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 9 οχήματα.


