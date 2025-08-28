Φωτιά τώρα σε αγροτική έκταση στη Βόρεια Εύβοια

Η νέα αθλητική σεζόν παίζει στην bwin που μοιράζει 1.165 δώρα στη νέα της προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση!
Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι της Πέμπτης (28/8) σε αγροτική έκταση στη Βόρεια Εύβοια.
Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, η φωτιά καίει ελιές και ξερά χόρτα στην περιοχή Κανατάδικα του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 9 οχήματα.
