Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το βράδυ της Τετάρτης στη Λεωφόρο Ποσειδώνος λόγω εργασιών
Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στο τμήμα της μεταξύ της εισόδου αθλητικών εγκαταστάσεων Αγίου Κοσμά και της εισόδου Μαρίνας Αγίου Κοσμά, εναλλάξ ανά λωρίδα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας
Λόγω εκτέλεσης εργασιών, την Τετάρτη (27/8) κατά τις ώρες 22.00΄ έως 06.00΄ της επομένης, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λ. Ποσειδώνος, περιοχής Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, στο τμήμα της μεταξύ της εισόδου αθλητικών εγκαταστάσεων Αγίου Κοσμά και της εισόδου Μαρίνας Αγίου Κοσμά, εναλλάξ ανά λωρίδα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
Κατά τις εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από το εναπομένον κάθε φορά πλάτος του οδοστρώματος.
Με ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ κάνει έκκληση στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.
