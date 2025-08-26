Επαναλειτουργεί το σιντριβάνι της πλατείας Συντάγματος - Συντηρήθηκε μετά από 153 χρόνια
«Αναβαθμίζεται συνολικά η πλατεία και είναι ένα πανέμορφο θέαμα για όλους» ανέφερε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας
Επαναλειτουργεί από σήμερα το σιντριβάνι της πλατείας Συντάγματος, ύστερα από εκτεταμένες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης που πραγματοποίησε ο δήμος Αθηναίων.
Στο σχετικό αφιέρωμα του δήμου Αθηναίων επισημαίνεται ότι «η Πλατεία Συντάγματος αποτελεί διαχρονικά σημείο αναφοράς της πολιτικής και κοινωνικής ζωής της Αθήνας. Αρχικά γνωστή ως “Πλατεία Ανακτόρων”, απέκτησε τη σημερινή της ονομασία μετά την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843, όταν ο βασιλιάς Όθωνας αναγκάστηκε να παραχωρήσει σύνταγμα στον ελληνικό λαό. Κατά τη δεκαετία του 1850, στο κέντρο της πλατείας υπήρχε λίμνη με χρυσόψαρα, ψηλό ρολόι και μαρμάρινη μουσική εξέδρα. Η δενδροφύτευση ολοκληρώθηκε έως το 1875, διαμορφώνοντας έναν ενιαίο δημόσιο χώρο πρασίνου και συνάντησης».
Πότε δημιουργήθηκε ωστόσο το σημερινό σιντριβάνι; Όπως εξηγεί η αρμόδια υπηρεσία του δήμου Αθηναίων «το σιντριβάνι που σώζεται μέχρι σήμερα τοποθετήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα. Φέρει την επιγραφή ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1872, ενώ το κεντρικό του στοιχείο σχεδιάστηκε από τον Ερνέστο Τσίλερ. Αν και με την πάροδο του χρόνου η μορφή του απλοποιήθηκε αισθητικά, παραμένει ένα ιστορικό στοιχείο του δημόσιου χώρου της πόλης».
Ο Δήμος Αθηναίων προχώρησε στη συντήρησή του στο πλαίσιο του έργου «Συντήρηση υπαίθριων γλυπτών Δήμου Αθηναίων». Οι εργασίες έγιναν με ακρίβεια, καθώς πρόκειται για ιστορικό μνημείο. Σημειώνεται πως για το σιντριβάνι της πλατείας Συντάγματος δεν υπάρχει προηγούμενη καταγεγραμμένη επιστημονική συντήρησή του.
