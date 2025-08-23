Θεσσαλονίκη: Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Χορτιάτη
Θεσσαλονίκη: Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Χορτιάτη
Κινητοποιήθηκαν 65 πυροσβέστες με 23 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα
Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης το μεσημέρι του Σαββάτου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά έκαιγε σε πλαγιά νότια του Χορτιάτη, ενώ κινητοποιήθηκαν ήδη 65 πυροσβέστες με 23 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρου, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν εθελοντές και μηχανήματα ΟΤΑ.
Ειδήσεις σήμερα:
Μειωθήκαμε κατά 500.000 άτομα, καταρρέουν οι γεννήσεις - Πότε ξεκίνησε η μείωση του πληθυσμού στην Ελλάδα
Στη φυλακή θα παραμείνουν τα αδέρφια Μενέντεζ που καταδικάστηκαν για τον φόνο των γονιών τους το 1989
Το τελευταίο «αντίο» στον Απόστολο Βεσυρόπουλο - Live εικόνα από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά έκαιγε σε πλαγιά νότια του Χορτιάτη, ενώ κινητοποιήθηκαν ήδη 65 πυροσβέστες με 23 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρου, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν εθελοντές και μηχανήματα ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 65 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα, εθελοντές, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 23, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
Μειωθήκαμε κατά 500.000 άτομα, καταρρέουν οι γεννήσεις - Πότε ξεκίνησε η μείωση του πληθυσμού στην Ελλάδα
Στη φυλακή θα παραμείνουν τα αδέρφια Μενέντεζ που καταδικάστηκαν για τον φόνο των γονιών τους το 1989
Το τελευταίο «αντίο» στον Απόστολο Βεσυρόπουλο - Live εικόνα από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα