Θεσσαλονίκη: Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Χορτιάτη
Θεσσαλονίκη Φωτιά Δάσος Χορτιάτη

Θεσσαλονίκη: Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Χορτιάτη

Κινητοποιήθηκαν 65 πυροσβέστες με 23 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα

Θεσσαλονίκη: Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Χορτιάτη
Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης το μεσημέρι του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά έκαιγε σε πλαγιά νότια του Χορτιάτη, ενώ κινητοποιήθηκαν ήδη 65 πυροσβέστες με 23 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρου, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν εθελοντές και μηχανήματα ΟΤΑ.



