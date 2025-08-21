Καρέ - καρέ η δράση της συμμορίας που ρήμαζε κοσμηματοπωλεία και σπίτια στη Θεσσαλονίκη



Ο τρόπος δράσης τους

Από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2023, είχαν ενωθεί σε εγκληματική οργάνωση και προέβαιναν στην τέλεση διαρρήξεων και κλοπών, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.Για την επίτευξη του σκοπού τους, είχαν αναπτύξει συγκεκριμένη μεθοδολογία (modus operandi), ενώ είχαν διαχωρίσει και ρόλους μεταξύ τους:- 8 από τους κατηγορούμενους λειτουργούσαν ως επιχειρησιακά μέλη, τα οποία για τις μετακινήσεις τους από και προς τα σημεία ενδιαφέροντος ενάλλασσαν «επιχειρησιακά» οχήματα, ιδιοκτησίας μελών της οργάνωσης,- για την απόκρυψη των «επιχειρησιακών» οχημάτων χρησιμοποιούσαν ως «καβάτζα», κλειστό υπόγειο χώρο στάθμευσης σε οίκημα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, ενώ τοποθετούσαν σε αυτά πινακίδες κυκλοφορίας, που είχαν προηγουμένως αφαιρέσει από έτερα οχήματα ή πλαστά αντίγραφα,- 31χρονη, μέλος της οργάνωσης είχε ενοικιάσει στο όνομά της το χώρο στάθμευσης των «επιχειρησιακών οχημάτων», ενώ παραχώρησε και όχημα ιδιοκτησία της για τη διευκόλυνση των σκοπών της οργάνωσης,- 33χρονος και 23χρονος, επιφορτισμένοι με την ανεύρεση εικονικών ιδιοκτητών για τα εν λόγω οχήματα. Προέβαιναν στη μεταβίβαση αυτών σε άτομα του φιλικού και οικογενειακού περιβάλλοντος της οργάνωσης, με σκοπό την απόκρυψη των στοιχείων των πραγματικών κατόχων και την εξασφάλιση της ανεμπόδιστης δράσης της συμμορίας.Μάλιστα, όπως διαπιστώθηκε, οι κατηγορούμενοι συνδέονταν -κατά περίπτωση- με οικογενειακές και φιλικές σχέσεις μεταξύ τους.Στο πλαίσιο της δράσης τους, τα μέλη της οργάνωσης, το διάστημα από 04-09-2023 έως 09-11-2023, προέβησαν συνολικά σε 20 αξιόποινες πράξεις και συγκεκριμένα: ληστεία κοσμηματοπωλείου, δυο διαρρήξεις κοσμηματοπωλείων, διάρρηξη καταστήματος, διάρρηξη εταιρείας, 5 διαρρήξεις οικιών, κλοπή αυτοκινήτου (από εντός των εν λόγω οικιών), 8 κλοπές κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων και απόπειρα διάρρηξης Ιερού Ναού.Το συνολικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση από τη δράση της υπερβαίνει τις 194.000 ευρώ, ενώ προκλήθηκαν και φθορές συνολικής αξίας 17.000 ευρώ.Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και χώρους στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα δυο «επιχειρησιακά» οχήματα που χρησιμοποιούσε η οργάνωση, καθώς και τρία έτερα οχήματα, τα οποία χρησιμοποίησαν ως μέσο προσέγγισης και διαφυγής από και προς την «καβάτζα» απόκρυψης, πριν και μετά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων.Τα κατασχεθέντα οχήματα απεστάλησαν για φύλαξη στο αρμόδιο Τελωνείο. Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και έτερα αδικήματα, παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή, ενώ 4 εξ’ αυτών κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.Η έρευνα συνεχίζεται για την εξακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας.