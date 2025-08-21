Καρέ - καρέ η δράση της συμμορίας που ρήμαζε κοσμηματοπωλεία και σπίτια στη Θεσσαλονίκη
Στο υλικό που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας επιχειρήσεων αποτυπώνεται πώς μέσα σε λίγα λεπτά, κατάφερναν να εισβάλουν σε κοσμηματοπωλεία και να εξαφανίζονται με λεία αξίας χιλιάδων ευρώ
Βίντεο - ντοκουμέντο από τη δράση εγκληματικής οργάνωσης με… αδυναμία στα ακριβά κοσμήματα φέρνει στο φως της δημοσιότητας το protothema.gr. Τα μέλη της συμμορίας, που εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, είχαν «ρημάξει» με διαρρήξεις και κλοπές κοσμηματοπωλεία, εταιρείες, καταστήματα και οικίες σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και των Σερρών.
Στο υλικό που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας επιχειρήσεων αποτυπώνεται καρέ-καρέ ο τρόπος δράσης και πώς, μέσα σε λίγα λεπτά, κατάφερναν να εισβάλουν σε κοσμηματοπωλεία της Θεσσαλονίκης και να εξαφανίζονται με λεία αξίας χιλιάδων ευρώ.
Στην πρώτη περίπτωση, πέντε μέλη της συμμορίας έφτασαν τα ξημερώματα της 4ης Σεπτεμβρίου 2023 σε κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και, αφού κατέβηκαν από μαύρο αυτοκίνητο μάρκας Audi, έβαλαν σε εφαρμογή το σχέδιό τους. Στο βίντεο-ντοκουμέντο φαίνεται η στιγμή που παραβιάζουν τα προστατευτικά ρολά της επιχείρησης και, για να μπουν στον εσωτερικό χώρο, «γκρεμίζουν» τη γυάλινη θύρα εισόδου, χωρίς να τους απασχολεί αν θα γίνουν αντιληπτοί από τον θόρυβο.
Στα επόμενα δευτερόλεπτα τα πέντε μαυροφορεμένα άτομα με κουκούλες, που είχαν εισβάλει στο κοσμηματοπωλείο, αφαίρεσαν από τις βιτρίνες και τις προθήκες κοσμήματα και χρυσαφικά αξίας περίπου 140.000 ευρώ. Σε λιγότερο από πέντε λεπτά οι διαρρήκτες άρπαξαν τη λεία τους και τράπηκαν σε φυγή.
Μόλις δύο ημέρες αργότερα, τα ξημερώματα της 6ης Σεπτεμβρίου, τα μέλη της οργάνωσης διέρρηξαν ακόμη ένα κοσμηματοπωλείο, αυτή τη φορά στην Κάτω Τούμπα. Οι τέσσερις δράστες έκοψαν κάθετα το προστατευτικό ρολό με κόφτη μετάλλων, παραβίασαν τη γυάλινη θύρα εισόδου, μπήκαν και αφαίρεσαν 1.000 ευρώ, καθώς και από τη βιτρίνα κοσμήματα και ρολόγια αξίας περίπου 3.000 ευρώ. Κατά τη διάρκεια της διάρρηξης προκάλεσαν, κατά δήλωση του παθόντος, φθορές στο κατάστημα ύψους περίπου 2.000 ευρώ.
Μέχρι και τις 29 Σεπτεμβρίου, οπότε πραγματοποίησαν νέα διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο της Θεσσαλονίκης, τα μέλη της συμμορίας είχαν επικεντρωθεί στην αφαίρεση πινακίδων από οχήματα, καθώς και σε διαρρήξεις οικιών στα προάστια της πόλης και σε επιχείρηση καφέ-ψιλικών.
Τα ξημερώματα της 29ης Σεπτεμβρίου ξαναχτύπησαν σε κοσμηματοπωλείο, ακολουθώντας την ίδια τακτική και φεύγοντας με λεία αξίας 40.000 ευρώ. Όπως φαίνεται και στο βίντεο-ντοκουμέντο που δημοσιεύει το protothema.gr, τέσσερις δράστες έφτασαν στην επιχείρηση επί της οδού Μάρκου Μπότσαρη στις 04:20 και αμέσως ανέλαβαν δράση.
Αρχικά παραβίασαν τα προστατευτικά μεταλλικά ρολά και την κεντρική θύρα εισόδου και, αφού μπήκαν στον εσωτερικό χώρο, αφαίρεσαν από τις βιτρίνες και τις προθήκες κοσμήματα και χρυσαφικά αξίας περίπου 40.000 ευρώ, ενώ προκάλεσαν φθορές αξίας 10.000 ευρώ.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι δράστες ήρθαν αντιμέτωποι με τον ιδιοκτήτη, ο οποίος ενημερώθηκε μέσω του κινητού του ότι ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός και άμεσα μετέβη στο σημείο. Εκεί συνάντησε τους δράστες και, όταν επιχείρησε να πιάσει τον έναν από το χέρι για να τον κρατήσει, τον απώθησαν με δύναμη και κατάφεραν να διαφύγουν.
Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα, από τα οποία πέντε είναι ήδη έγκλειστα σε καταστήματα κράτησης της χώρας και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για κατά περίπτωση σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, συμμορίας, ληστεία κατά συναυτουργία και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής, τελεσθείσες και σε απόπειρα.
Έντεκα συλλήψεις
Από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2023, είχαν ενωθεί σε εγκληματική οργάνωση και προέβαιναν στην τέλεση διαρρήξεων και κλοπών, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.
Για την επίτευξη του σκοπού τους, είχαν αναπτύξει συγκεκριμένη μεθοδολογία (modus operandi), ενώ είχαν διαχωρίσει και ρόλους μεταξύ τους:
- 8 από τους κατηγορούμενους λειτουργούσαν ως επιχειρησιακά μέλη, τα οποία για τις μετακινήσεις τους από και προς τα σημεία ενδιαφέροντος ενάλλασσαν «επιχειρησιακά» οχήματα, ιδιοκτησίας μελών της οργάνωσης,
- για την απόκρυψη των «επιχειρησιακών» οχημάτων χρησιμοποιούσαν ως «καβάτζα», κλειστό υπόγειο χώρο στάθμευσης σε οίκημα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, ενώ τοποθετούσαν σε αυτά πινακίδες κυκλοφορίας, που είχαν προηγουμένως αφαιρέσει από έτερα οχήματα ή πλαστά αντίγραφα,
- 31χρονη, μέλος της οργάνωσης είχε ενοικιάσει στο όνομά της το χώρο στάθμευσης των «επιχειρησιακών οχημάτων», ενώ παραχώρησε και όχημα ιδιοκτησία της για τη διευκόλυνση των σκοπών της οργάνωσης,
- 33χρονος και 23χρονος, επιφορτισμένοι με την ανεύρεση εικονικών ιδιοκτητών για τα εν λόγω οχήματα. Προέβαιναν στη μεταβίβαση αυτών σε άτομα του φιλικού και οικογενειακού περιβάλλοντος της οργάνωσης, με σκοπό την απόκρυψη των στοιχείων των πραγματικών κατόχων και την εξασφάλιση της ανεμπόδιστης δράσης της συμμορίας.
Μάλιστα, όπως διαπιστώθηκε, οι κατηγορούμενοι συνδέονταν -κατά περίπτωση- με οικογενειακές και φιλικές σχέσεις μεταξύ τους.
Στο πλαίσιο της δράσης τους, τα μέλη της οργάνωσης, το διάστημα από 04-09-2023 έως 09-11-2023, προέβησαν συνολικά σε 20 αξιόποινες πράξεις και συγκεκριμένα: ληστεία κοσμηματοπωλείου, δυο διαρρήξεις κοσμηματοπωλείων, διάρρηξη καταστήματος, διάρρηξη εταιρείας, 5 διαρρήξεις οικιών, κλοπή αυτοκινήτου (από εντός των εν λόγω οικιών), 8 κλοπές κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων και απόπειρα διάρρηξης Ιερού Ναού.
Το συνολικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση από τη δράση της υπερβαίνει τις 194.000 ευρώ, ενώ προκλήθηκαν και φθορές συνολικής αξίας 17.000 ευρώ.
Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και χώρους στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα δυο «επιχειρησιακά» οχήματα που χρησιμοποιούσε η οργάνωση, καθώς και τρία έτερα οχήματα, τα οποία χρησιμοποίησαν ως μέσο προσέγγισης και διαφυγής από και προς την «καβάτζα» απόκρυψης, πριν και μετά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων.
Τα κατασχεθέντα οχήματα απεστάλησαν για φύλαξη στο αρμόδιο Τελωνείο. Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και έτερα αδικήματα, παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή, ενώ 4 εξ’ αυτών κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.
Η έρευνα συνεχίζεται για την εξακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας.
