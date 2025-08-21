Συνελήφθησαν τέσσερις ανήλικοι για ζημιές άνω των 50.000 ευρώ σε σχολείο στην Ιτέα
ΕΛΛΑΔΑ
Σχολείο Βανδαλισμός Κλοπή Ανήλικοι Ιτέα

Συνελήφθησαν τέσσερις ανήλικοι για ζημιές άνω των 50.000 ευρώ σε σχολείο στην Ιτέα

Συνολικά εννέα συλλήψεις από τις αρχές, καθώς στη δικογραφία περιλαμβάνονται και οι γονείς τους για παραμέληση της εποπτείας τους

Συνελήφθησαν τέσσερις ανήλικοι για ζημιές άνω των 50.000 ευρώ σε σχολείο στην Ιτέα
16 ΣΧΟΛΙΑ
Τέσσερις ανήλικοι ηλικίας 16 και 17 ετών συνελήφθησαν από την αστυνομία στην Ιτέα για τους βανδαλισμούς που σημειώθηκαν στο Γυμνάσιο - Λύκειο της περιοχής.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr,  σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για βαρύτατες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων διακεκριμένες κλοπές και πρόκληση φθορών, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν ενώπιον των Δικαστικών Αρχών.

Οι ίδιοι ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν, ενώ ένας εκ των συλληφθέντων νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο για λόγους υγείας.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι ανήλικοι προκάλεσαν σημαντικές ζημιές, κυρίως στους χώρους του Γυμνασίου. Οι φθορές υπολογίζονται ότι ξεπερνούν τις 50.000 ευρώ, καθώς καταστράφηκαν υποδομές και εκλάπησαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές.

Οι συγκεκριμένες ζημιές καθιστούν τον χώρο ακατάλληλο για τη νέα σχολική χρονιά, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στη σχολική κοινότητα και στους γονείς των μαθητών.

Ο Δήμος Δελφών ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει άμεσα στον καθαρισμό και την αποκατάσταση των φθορών στο σχολικό συγκρότημα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Ειδήσεις σήμερα:

Σε βίλες έμεναν οι 6 της τουρκικής μαφίας που συνελήφθησαν στην Αττική - Στο μικροσκόπιο οι σημειώσεις τους

Βίντεο: Διάσωση θρίλερ με SUP στην Θεσσαλονίκη - Πατέρας παρασύρθηκε προσπαθώντας να φτάσει τα παιδιά του

Οι Έλληνες προτιμούν το εξωτερικό για διακοπές - Πού ταξιδεύουν και πόσα ξοδεύουν
16 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το φυσικό αέριο κίνησης εξελίσσεται και οδηγεί το μέλλον

Παρά τις σύγχρονες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίες έχουν στρέψει την προσοχή στα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα, το φυσικό αέριο κίνησης (CNG) διατηρεί σταθερά και ακλόνητα τη θέση του ως μια από τις πιο οικονομικές, ασφαλείς και περιβαλλοντικά φιλικές επιλογές, ιδίως για χιλιάδες επαγγελματίες οδηγούς στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης