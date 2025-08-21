Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Συνελήφθησαν τέσσερις ανήλικοι για ζημιές άνω των 50.000 ευρώ σε σχολείο στην Ιτέα
Συνολικά εννέα συλλήψεις από τις αρχές, καθώς στη δικογραφία περιλαμβάνονται και οι γονείς τους για παραμέληση της εποπτείας τους
Τέσσερις ανήλικοι ηλικίας 16 και 17 ετών συνελήφθησαν από την αστυνομία στην Ιτέα για τους βανδαλισμούς που σημειώθηκαν στο Γυμνάσιο - Λύκειο της περιοχής.
Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για βαρύτατες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων διακεκριμένες κλοπές και πρόκληση φθορών, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν ενώπιον των Δικαστικών Αρχών.
Οι ίδιοι ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν, ενώ ένας εκ των συλληφθέντων νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο για λόγους υγείας.
Σύμφωνα με τις αρχές, οι ανήλικοι προκάλεσαν σημαντικές ζημιές, κυρίως στους χώρους του Γυμνασίου. Οι φθορές υπολογίζονται ότι ξεπερνούν τις 50.000 ευρώ, καθώς καταστράφηκαν υποδομές και εκλάπησαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές.
Οι συγκεκριμένες ζημιές καθιστούν τον χώρο ακατάλληλο για τη νέα σχολική χρονιά, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στη σχολική κοινότητα και στους γονείς των μαθητών.
Ο Δήμος Δελφών ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει άμεσα στον καθαρισμό και την αποκατάσταση των φθορών στο σχολικό συγκρότημα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
