Αυτή την Κυριακή, μη χάσετε το Πρώτο Θέμα

Η απόλυτη Ιταλίδα σταρ Monica Bellucci σε μια προσωπική συνέντευξη κάτω από το χρυσό φως της ΜεσογείουΗ Μόνικα Μπελούτσι λάμπει στο εξώφυλλο του νέου Marie Claire Σεπτεμβρίου.H Ιταλίδα mega σταρ και απόλυτη σειρήνα αναδύεται πιο συγκλονιστική από ποτέ στο πανέμορφο όσο και οικείο μεσογειακό τοπίο, ενώ μοιράζεται μαζί μας αναμνήσεις από τα εφηβικά της χρόνια, σκέψεις για την οικογένειά της και τη συναισθηματική της διαμόρφωσηΗ Μπελούτσι δηλώνει γεμάτη στα 60 της και αγκαλιάζει τις πτυχές της ζωής της που την κάνουν ευτυχισμένη, όχι μόνο αυτή την υποκριτική, αλλά κυρίως τη συντροφικότητα και τη μητρότητα.Όπως πάντα ο Σεπτέμβριος φαντάζει πιο ελκυστικός στην ιδέα της νέας μόδας που φέρνει μαζί του.

Στο τρίτο -και πιο συναρπαστικό- μέρος της σειράς που αφιέρωσε στο ονειρικό Τσέσαπικ Σορς, τα «Καινούρια όνειρα», η Sherryl Woods εστιάζει στο love story δύο βαθιά απογοητευμένων ανθρώπων, του Κέβιν Ο' Μπράιεν και της Σάνα Καρλάιλ. Εκείνος προσπαθεί να συνέλθει από το συντριπτικό πλήγμα της μοίρας, καθώς η γυναίκα του, μια διασώστρια, σκοτώθηκε εν υπηρεσία, σε μια έκρηξη βόμβας στο Ιράκ. Ετσι, ο Κέβιν έμεινε μόνος με τον Ντέιβι, τον γιο του, ένα παιδί που δεν πρόλαβε να γνωρίσει τη μητέρα του, καθώς ήταν μόλις 11 μηνών όταν έχασε τη ζωή της, φροντίζοντας κάποιους τραυματίες, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τη δική της οικογένεια. Επιστρέφοντας στο ήσυχο Τσέσαπικ Σορς, ο Κέβιν Ο' Μπράιεν κλείνεται στον εαυτό του. Ώσπου, εντελώς τυχαία, συναντά τη Σάνα Καρλάιλ, στο μικρό της βιβλιοπωλείο. Με την πένα της Woods, η στιγμη της γνωριμίας τους περιγράφεται ως εξής: «'Δεν θα πρέπει να χαρίζεις βιβλία τόσο απλόχερα', είπε ο Κέβιν στη Σάνα, συμπληρώνοντας 'αν και ο γιος μου θα ενθουσιαστεί. Είμαι σίγουρος ότι θα είμαστε τακτικοί πελάτες σου'. Η Σάνα ένιωσε ένα παράξενο σφίξιμο στην καρδιά. Δεν ήξερε αν ήταν από απογοήτευση ή χαρά. Εντάξει, ο Κέβιν ήταν γοητευτικός άντρας, αλλά εκείνη λάτρευε τα παιδιά. - 'Ε, λοιπόν, θα πρέπει να τον φέρεις με τη γυναίκα σου αμέσως μόλις ανοίξουμε. Έχω παραγγείλει μια ολόκληρη σειρά εικονογραφημένα βιβλία'. Για μια στιγμή της φάνηκε πως ο Κέβιν σαν να κοκκάλωσε στο χρόνο, σταμάτησε ακόμα και να ανασαίνει». Αυτή η σκηνή θα μπορούσε να είναι το πρόωρο και άδοξο φινάλε. Στα «Καινούρια όνειρα», όμως, είναι η αρχή μιας δυνατής ερωτικής περιπέτειας.







Στο τρίτο -και πιο συναρπαστικό- μέρος της σειράς που αφιέρωσε στο ονειρικό Τσέσαπικ Σορς, τα «Καινούρια όνειρα», η Sherryl Woods εστιάζει στο love story δύο βαθιά απογοητευμένων ανθρώπων, του Κέβιν Ο' Μπράιεν και της Σάνα Καρλάιλ. Εκείνος προσπαθεί να συνέλθει από το συντριπτικό πλήγμα της μοίρας, καθώς η γυναίκα του, μια διασώστρια, σκοτώθηκε εν υπηρεσία, σε μια έκρηξη βόμβας στο Ιράκ. Ετσι, ο Κέβιν έμεινε μόνος με τον Ντέιβι, τον γιο του, ένα παιδί που δεν πρόλαβε να γνωρίσει τη μητέρα του, καθώς ήταν μόλις 11 μηνών όταν έχασε τη ζωή της, φροντίζοντας κάποιους τραυματίες, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τη δική της οικογένεια. Επιστρέφοντας στο ήσυχο Τσέσαπικ Σορς, ο Κέβιν Ο' Μπράιεν κλείνεται στον εαυτό του. Ώσπου, εντελώς τυχαία, συναντά τη Σάνα Καρλάιλ, στο μικρό της βιβλιοπωλείο. Με την πένα της Woods, η στιγμη της γνωριμίας τους περιγράφεται ως εξής: «'Δεν θα πρέπει να χαρίζεις βιβλία τόσο απλόχερα', είπε ο Κέβιν στη Σάνα, συμπληρώνοντας 'αν και ο γιος μου θα ενθουσιαστεί. Είμαι σίγουρος ότι θα είμαστε τακτικοί πελάτες σου'. Η Σάνα ένιωσε ένα παράξενο σφίξιμο στην καρδιά. Δεν ήξερε αν ήταν από απογοήτευση ή χαρά. Εντάξει, ο Κέβιν ήταν γοητευτικός άντρας, αλλά εκείνη λάτρευε τα παιδιά. - 'Ε, λοιπόν, θα πρέπει να τον φέρεις με τη γυναίκα σου αμέσως μόλις ανοίξουμε. Έχω παραγγείλει μια ολόκληρη σειρά εικονογραφημένα βιβλία'. Για μια στιγμή της φάνηκε πως ο Κέβιν σαν να κοκκάλωσε στο χρόνο, σταμάτησε ακόμα και να ανασαίνει». Αυτή η σκηνή θα μπορούσε να είναι το πρόωρο και άδοξο φινάλε. Στα «Καινούρια όνειρα», όμως, είναι η αρχή μιας δυνατής ερωτικής περιπέτειας.

Καλωσορίζουμε τη σεζόν με ζωντανά χρώματα και αξεσουάρκαι ανακαλύπτουμε τις οκτώ αγορές που θα φρεσκάρουν αμέσως την γκαρνταρόμπα μας.Κάτω από τον γλυκό φθινοπωρινό ήλιο, σε ένα αρχοντικό στον υπέροχο Κάμπο της Χίου, δοκιμάζουμε δερμάτινα πανωφόρια, μίνι φούστες, ψηλές μπότες και πολυτελή κοσμήματα.Για τα νέα trends, υπάρχει πάντα το Παρίσι: Μια βόλτα στους πιο γνωστούς δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας με ό,τι καινούργιο προτείνουν οι σχεδιαστές για τους μήνες που έρχονται.Κι επειδή η ιστορία της μόδας έχει πάντα ενδιαφέρον, θυμόμαστε την Αμερικανίδα σχεδιάστρια Κλερ ΜακΚάρντελ, τη γυναίκα που αποτύπωσε στις συλλογές της τη γυναικεία χειραφέτηση.Όλες οι γυναίκες (κι ένας άνδρας) που αγαπάμε τον ΣεπτέμβριοΜιλώντας αποκλειστικά στο ελληνικό Marie Claire με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας του, Eddington, στο πρόσφατο φεστιβάλ των Καννών, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός προειδοποιεί ότι η σιωπή, η απομόνωση και οι αλγόριθμοι μας σκοτώνουν αργά.Συναντάμε την πολυπράγμονα Δανάη Λουκάκη, που ξεκίνησε από το underground Λονδίνο για να κατακτήσει τη μικρή οθόνη και να συνεργαστεί με τη Νία Βαρντάλος στο θεατρικό σανίδι.Με αφορμή το ντοκιμαντέρ «Tell Me Everything», κάνουμε μία αναδρομή στη ζωή και στην καριέρα της Μπάρμπαρα Γουόλτερς, της σταρ δημοσιογράφου που άνοιξε το δρόμο για τις φιλόδοξες γυναίκες στα media.Στη νέα κοινωνία που διαμορφώνεται μετά την κόβιντ εποχή, η ευτυχία μοιάζει να συνταγογραφείται. Οι άνθρωποι πέφτουν στην παγίδα της Α.Ι. συντροφικότητας καθώς οι εταιρείες τεχνολογίας έρχονται να εκμεταλλευτούν την επιδημία της μοναξιάς. Εναποθέτουμε τις ελπίδες μας στην Gen Z και τον τρόπο που διαπραγματεύεται την οικειότητα, την επιθυμία και την αγάπη.Στο ραντάρ της ομορφιάς, ένας χρήσιμος οδηγός για αγορές για κάθε budget!Η αγάπη μας για το αληθινά ξεχωριστό design μας οδηγεί αυτόν το μήνα σε μια συνάντηση με τη σχεδιάστρια κοσμημάτων Δάφνη Τσιτσιλιάνη, αλλά καιτην interior architect Ruth Gattegno, που ανακάλυψε σε ένα νεοκλασικό διατηρητέο κτίριο στο Κολωνάκι το ιδανικό σκηνικό για την προσωπική και επαγγελματική της ζωή.Ανεξάρτητα από το πόσο λατρεύουμε τα χρώματα, βλέπουμε με ενθουσιασμό τη συνεργασία του Πέδρο Αλμοδόβαρ με τη Roche Bobois για τη δημιουργία μίας συλλογής επίπλων και αντικειμένων.Marie Claire, ό,τι έχει σημασία για τις γυναίκεςΗ φυγή σε μια μικρή, ήρεμη και τακτοποιημένη πόλη τελικά φέρνει κοντά δύο ανθρώπους που, για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, είχαν χάσει την πίστη τους στον έρωτα. Το πάθος, όμως, θα αποδειχθεί η κοινή, αναπόφευκτη μοίρα τους.