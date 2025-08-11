Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Δεύτερη φωλιά θαλάσσιας χελώνας στην Νάξο - Δείτε φωτογραφίες
Η φωλιά εντοπίστηκε στον Άγιο Προκόπιο - Πριν από ένα μήνα είχε βρεθεί η πρώτη φωλιά, στον Απόλλωνα
Μάρτυρες ενός χαρούμενου γεγονότος έγιναν οι κάτοικοι της Νάξου, καθώς εντοπίστηκε δεύτερη φωλιά θαλάσσιας χελώνας στο νησί για φέτος. Υπενθυμίζεται πως πριν από ένα μήνα είχε εντοπιστεί φωλιά στον Απόλλωνα.
Συγκεκριμένα, στην παραλία του Αγίου Προκοπίου, λουόμενος παρατήρησε τα χαρακτηριστικά ίχνη φωλεοποίησης και ειδοποίησε άμεσα τον Σύλλογο Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου. Με τη συνδρομή του Λιμεναρχείου, η φωλιά προστατεύτηκε και σημάνθηκε, με την ελπίδα ότι σε περίπου δύο μήνες οι μικρές χελώνες θα βρουν τον δρόμο τους προς τη θάλασσα.
Η ανάρτηση του Συλλόγου Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου:
Άλλη μια ευχάριστη έκπληξη μας περίμενε σήμερα το πρωί, καθώς λουόμενος στην παραλία του Αγίου Προκοπίου εντόπισε ίχνη φωλεοποίησης θαλάσσιας χελώνας και μας ενημέρωσε.
Σπεύσαμε άμεσα στο σημείο όπου όντως υπήρχαν τα χαρακτηριστικά ίχνη από την θαλάσσια χελώνα και το σημείο που έσκαψε την φωλιά.
Παρουσία στελεχών του Λιμεναρχείου Νάξου, περιφράξαμε την περιοχή της φωλιάς, τοποθετώντας ενημερωτικές πινακίδες.
Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και σε δύο περίπου μήνες να δούμε τα χελωνάκια να βγαίνουν από την άμμο και να κατευθύνονται στην θάλασσα.
