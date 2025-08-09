Έντεκα χιλιόμετρα σε 12 ώρες διένυσε η φωτιά στην Κερατέα, λέει μετεωρολόγος

Είναι πιθανό ότι η φωτιά κινήθηκε και με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα καθώς τα θερμά σημεία που ανιχνεύθηκαν από τους παραπάνω δορυφόρους πολικής τροχιάς μας "λένε" μόνο πού ήταν η φωτιά όταν πέρασε ο δορυφόρος και όχι πότε έφτασε εκεί. Με άλλα λόγια, μπορεί τα 🔴 θερμά σημεία να ανιχνεύθηκαν την 09.08.2025 στις 02:00, αλλά στην πραγματικότητα η φωτιά να είχε ήδη φτάσει εκεί νωρίτερα –στις 02:00 πέρασε ο δορυφόρος και τα "είδε".»