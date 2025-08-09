Έντεκα χιλιόμετρα σε 12 ώρες διένυσε η φωτιά στην Κερατέα, λέει μετεωρολόγος
Σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Γιάνναρος, παρέθεσε στοιχεία δορυφόρων που δείχνουν ότι η φωτιά κινήθηκε με ταχύτητα 1 χλμ/ ώρα
Περίπου 11 χιλιόμετρα σε διάστημα 12 ωρών κινήθηκε η φωτιά στην Κερατέα, σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε αναφέρει ο μετεωρολόγος και ερευνητής στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Θοδωρής Γιάνναρος, σε ανάρτησή του στο Facebook.
Συγκεκριμένα, ο μετεωρολόγος, αναλύοντας τα θερμά σημεία που ανιχνεύθηκαν από τους δορυφόρους, κατέληξε πως η ελάχιστη μέση ταχύτητα με την οποία κινήθηκε η πυρκαγιά στην Κερατέα προσέγγισε το ένα χιλιόμετρο την ώρα.
«Με απλά μαθηματικά (απόσταση που διήνυσε η φωτιά δια του χρόνου στον οποίο διήνυσε την απόσταση αυτή) προκύπτει ότι η ελάχιστη μέση ταχύτητα με την οποία κινήθηκε η φωτιά προσεγγίζει το 1 χλμ/ώρα», έγραψε στην ανάρτησή του ο Θοδωρής Γιάνναρος.
«Με άλλα λόγια, μπορεί τα θερμά σημεία να ανιχνεύθηκαν την 09.08.2025 στις 02:00, αλλά στην πραγματικότητα η φωτιά να είχε ήδη φτάσει εκεί νωρίτερα –στις 02:00 πέρασε ο δορυφόρος και τα "είδε"», αναφέρει σε άλλο σημείο της ανάρτησης.
Δείτε αναλυτικά την ανάρτησή του:
«Aποτύπωση θερμών σημείων της πυρκαγιάς στο Τογάνι Κερατέας (08–09.08.20250
- Θερμά σημεία ανιχνεύθηκαν αρχικά από το όργανο VIIRS του δορυφόρου ΝΟΑΑ-20 την 08.08.2025 και περίπου ώρα 14:00–14:30 τοπική (🟠 κουτάκια στην εικόνα).
- Θερμά σημεία ανιχνεύθηκαν εκ νέου από το όργανο VIIRS του δορυφόρου SUOMI την 09.08.2025 και περίπου ώρα 02:00–02:30 τοπική (🔴 κουτάκια στην εικόνα), 12 ώρες μετά την πρώτη ανίχνευση.
Η απόσταση μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης ανίχνευσης είναι περίπου 11 χιλιόμετρα. Αυτή είναι η απόσταση που κατ' ελάχιστο "έτρεξε" η φωτιά μέσα σε χρόνο περίπου 12 ωρών.
Με απλά μαθηματικά (απόσταση που διήνυσε η φωτιά δια του χρόνου στον οποίο διήνυσε την απόσταση αυτή) προκύπτει ότι η ελάχιστη μέση ταχύτητα με την οποία κινήθηκε η φωτιά προσεγγίζει το 1 χλμ/ώρα.
