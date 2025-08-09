Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Καλλιέργεια ναρκωτικών και όπλα - Έφοδος της Δίωξης στη Ζάκυνθο, συνελήφθη 51χρονος
Καλλιέργεια ναρκωτικών και όπλα - Έφοδος της Δίωξης στη Ζάκυνθο, συνελήφθη 51χρονος
Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή
Ένας 51χρονος ημεδαπός στη Ζάκυνθο συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κατηγορούμενος για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Μετά από συντονισμένη έρευνα βρέθηκαν σε οίκημα ιδιοκτησίας του κατηγορούμενου, το οποίο χρησιμοποιείται ως στάβλος αλλά και στην οικία του και κατασχέθηκαν τρία δενδρύλλια κάνναβης, καλλιεργούμενα επιμελώς σε εξωτερικό χώρο του οικήματος, τρείς καραμπίνες, εκ των οποίων η μία μονόκανη, 97 φυσίγγια καραμπίνας, ένα πιστόλι κρότου, μετά της γεμιστήρος του, σκαπτικό εργαλείο, πριόνι και κλαδευτήρι.
Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου.
Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα σε Ανατολική Αττική και Ηλεία, μάχη με τις αναζωπυρώσεις - 385 απεγκλωβισμοί
Άναψαν τα αίματα στον Πειραιά - Επιβάτες εμπόδισαν τον απόπλου πλοίου για Κυκλάδες όταν τους απαγορεύτηκε η επιβίβαση
Μια μαγική βραδιά υπό το φως της Αυγουστιάτικης πανσελήνου - 'Ολες οι δωρεάν εκδηλώσεις
Μετά από συντονισμένη έρευνα βρέθηκαν σε οίκημα ιδιοκτησίας του κατηγορούμενου, το οποίο χρησιμοποιείται ως στάβλος αλλά και στην οικία του και κατασχέθηκαν τρία δενδρύλλια κάνναβης, καλλιεργούμενα επιμελώς σε εξωτερικό χώρο του οικήματος, τρείς καραμπίνες, εκ των οποίων η μία μονόκανη, 97 φυσίγγια καραμπίνας, ένα πιστόλι κρότου, μετά της γεμιστήρος του, σκαπτικό εργαλείο, πριόνι και κλαδευτήρι.
Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου.
Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα σε Ανατολική Αττική και Ηλεία, μάχη με τις αναζωπυρώσεις - 385 απεγκλωβισμοί
Άναψαν τα αίματα στον Πειραιά - Επιβάτες εμπόδισαν τον απόπλου πλοίου για Κυκλάδες όταν τους απαγορεύτηκε η επιβίβαση
Μια μαγική βραδιά υπό το φως της Αυγουστιάτικης πανσελήνου - 'Ολες οι δωρεάν εκδηλώσεις
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα